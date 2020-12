Colţescu, făcut rasist de un francez: El a cerut abandonarea meciului de la Paris

Confruntarea de pe „Parc des Princes“ a început marţi seară, cu Ovidiu Haţegan la centru şi cu brigada sa, formată din Octavian Şovre, Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Sebastian Colţescu (rezervă). După acel scandal cu tentă rasistă, românii au fost trimişi înapoi în ţară de UEFA şi partida s-a reluat, după 24 de ore, cu o brigadă din Olanda, cu Danny Makkelie la centru.

Chiar dacă au trecut deja patru zile de la ultimul fluier al meciului în care Istanbul Başakşehir a fost zdrobită, trăind o seară neagră, după cum „Adevărul“ a scris aici, continuă să apară noi detalii despre momentele tensionate de după întreruperea jocului, marţi seară.

Concret, acum s-a aflat că, deşi scandalul a pornit din cauza camerunezului Pierre Webo (38 de ani), secund în stafful turcilor, cel care a dat tonul abandonării partidei a fost atacantul francez de la Istanbul Başakşehir, Enzo Crivelli - foto (25 de ani). Acesta a fost titularizat, marţi seară, şi era pe teren, când a pornit scandalul.

Atacantul senegalez al celor de la Istanbul Başakşehir, Demba Ba, a povestit, într-un interviu acordat pentru goal.com, cum Crivelli şi-a îndemnat colegii să nu se mai întoarcă pe teren, într-un gest menit să condamne rasismul.

Ce a povestit Demba Ba?

*Vorbeam unii cu alţii în vestiar, apoi cineva a ridicat vocea şi a zis «Ori ieşim toţi, ori nu iese nimeni!». Era Enzo Crivelli. Am rămas surprins. Împreună am decis că nu trebuie să mai revenim pe teren. Am convenit că în fotbal nu e loc pentru rasism, iar astfel de lucruri vor continua, dacă nu luăm atitudine.

*Enzo a spus că nu va mai juca, indiferent de riscuri, apoi toţi am fost alături de el. În fine, ştiţi ce s-a întâmplat ulterior. Partida s-a reluat a doua zi.