Cicâldău: În meciul cu Bosnia vom arăta un altfel de fotbal, vom schimba faţa echipei

“Suntem conştienţi că nu am făcut jocul pe care îl doream, dar încercăm să-l lăsăm deoparte şi să ne concentrăm la meciul de mâine. A fost un joc nereuşit cu Muntenegru, dar mâine cu siguranţă vom schimba faţa echipei şi vom arăta un altfel de fotbal. Am început meciul şi pe durata lui am avut acea teamă de a încerca să facem mai multe lucruri. Nu cred că această echipă nu are valoare. Doar că trebuie să facem lucrurile mai bine. Cred că avem lipsă de încredere puţin, pentru că am pierdut calificările trecute”, a spus Cicâldău.







Marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina, în a doua etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor, meci care va fi transmis în direct de Antena 1.





Sâmbătă, în prima etapă, România a fost învinsă cu 2-0 de Muntenegru.