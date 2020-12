Cazul Colţescu, văzut prin ochii unui sportiv mulatru: Benny Adegbuyi a comentat incidentul VIDEO

Benny Adegbuyi a fost, miercuri, invitat la „Adevărul Live“ şi, timp de mai bine de 20 de minute, a vorbit degajat, cu zâmbetul pe buze. Totul până când a fost întrebat despre cazul Colţescu.

Dialogul care a avut loc în partea finală a emisiunii poate fi citit, în rândurile de mai jos:

„Adevărul“: Să facem un exerciţiu de imaginaţie: Eşti într-un loc aglomerat, în mijlocul mulţimii. Cineva te vede şi te recunoaşte. „Ia uite, e Benny Adegbuyi“, strigă un individ către un altul. „Care?“. „Ăla negru!֧“. Tu auzi acest dialog. Te-ar deranja acest apelativ, „ăla negru“?

Benny Adegbuyi: (Oftează lung). E o întrebare foarte grea! Şi situaţia în sine e interpretabilă. Eu sunt învăţat cu astfel de momente şi în România e ceva normal să deosebim culorile, cumva, cu alb, negru. Un mic deranj există însă, să ştii. Mai ales dacă eşti un băiat de culoare, cum e cazul meu. O astfel de exprimare te deranjează puţin. Prefer ca lumea să zică „Uite, acel băiat de culoare“, să te identifice, cumva, diferit. Dar, totuşi, o astfel de exprimare nu e ceva foarte grav în România.

Deci, nu ţi s-a părut ceva grav, în cazul lui Colţescu?

Nu. În cazul lui Colţescu, e o exprimare gravă! Pentru că la nivelul acesta, trebuie să ştii să te exprimi! Şi putea să zică, liniştit, „Băiatul de culoare“. În schimb, ce pot să zic e că nu mi s-a părut o chestie rasistă. Fiind din România, ştiind cum vorbesc românii, nu mi s-a părut o chestie rasistă. Dar o greşeală a fost acolo. Eu sunt obişnuit cu astfel de exprimări, fiind din România, dar acel om din stafful turcilor (n.r. - camerunezul Pierre Webo) nu ştia că, în română, „negru“ nu e acelaşi lucru cu „niggar“, în engleză. Şi, de aceea, s-a simţit jignit.

Ai avut probleme cu rasismul în România?

Toată lumea m-a întrebat acest lucru. Am avut mici probleme, nu foarte mari. N-am simţit rasismul în România la nivel mare. Din contră! Mereu am fost apreciat şi mulţi prieteni s-au apropiat de mine, pentru că am fost mai special, ca să zic aşa. Evident, mici şicane, răutăţi, mereu sunt. Mai ales în mediul online, mereu se găsesc oameni needucaţi care încearcă să te jignească, dar, personal, nu le pun la suflet şi, oricum, lucruri grave nu s-au întâmplat niciodată.

