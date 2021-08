MotoGP. Momentul în care Marquez cade la 274 km pe oră la Marele Premiu al Marii Britanii! Ce s-a întâmplat cu pilotul

Spaniolul Marc Marquez a pierdut controlul asupra bolidului în momentul în care a abordat un viraj cu o viteză mult prea mare.

Chiar dacă impactul cu pista de beton s-a produs în momentul în care ibericul avea viteza ameţitoare de 274 de km la oră, datorită echipamentului de protecţie ultraperfomant, el a scăpat fără vreo accidentare serioasă şi s-a întors la boxe pe picioarele sale. În schimb, motocicleta Honda RC213V a fost serios avariată.

În ciuda accidentului în care a fost protagonist, Marc Marquez a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente.

A monster 274 kph slip off! 🤯@marcmarquez93 was thankfully uninjured after this red flag crash in #MotoGP FP1! 😮#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/anZQQBMoLN