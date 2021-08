Calvarul campionilor olimpici: Ce păţesc pe lacul Snagov cei care au salvat onoarea sportului românesc, la Tokyo

La revenirea lotului de canotaj în ţară, Elisabeta Lipă, omul care conduce FRC, l-a atacat pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

„Ce se întâmplă pe Orşova, Dunăre şi Snagov... Nu e o fericire să te antrenezi. Noi am avut multe antrenamente ratate. Îi mulţumesc domnului Drulă pentru că nu mi-a răspuns la telefon şi la mesaje. Asta nu înseamnă că a scăpat. Legislaţia e învechită şi trebuie modificată“, a tunat Lipă, cu opt medalii olimpice în palmares, dintre care cinci de aur.

Pornind de aici, „Adevărul“ a vorbit cu şeful canotajului românesc, pentru a afla problemele cu care se confruntă această federaţie care, deocamdată, a salvat onoarea sportului românesc, la Tokyo.

„Adevărul“: Felicitări, în primul rând. Canotajul a contribuit cu trei medalii, la totalul nostru de patru, de până acum...

Elisabeta Lipă: Ştiţi cum se spune? Ce am semănat, aia culegem! Anul trecut, când era totul închis, când sportul era oprit, am plâns, efectiv, ca să reluăm antrenamentele! M-am rugat ca de Sfintele Moaşte, să fim lăsaţi să ne întoarcem la pregătire. Când se striga „Stăm acasă“, da...,

Şi, totuşi, de ce nu se pot antrena sportivii de la canotaj, în linişte, pe lacul Snagov?

Atâta m-am plâns la toţi, atâta m-am zbătut şi eu, în mandatul meu (n.r. - când a fost ministrul Sporturilor, între 2015 şi 2017)... Atunci, am şi insistat să se facă o modificare legislativă. Dar, într-un an de zile, ce să faci? N-ai ce să faci, oricât de mult ţi-ai dori asta. Şi, drept urmare, totul a „murit“, aşa cum a început.

Şi care e situaţia, la ora actuală?

Pe scurt, poliţia nu poate reacţiona decât la sesizări. În rest, poliţia n-are voie să oprească, poliţia n-are voie să dea amenzi. Altfel spus, n-are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă pe lac! Chiar şi aşa însă, domnul ministru Bode (n.r. - Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode) m-a ajutat foarte mult. Avem Poliţia Transport Naval, iar băieţii au patrulat foarte mult. Şi atunci, au mai oprit din nebunia aia, ce e acolo. Dar legislaţia trebuie modificată! Pentru că, din punctul meu de vedere, poliţia ar trebui să dea amenzi, exact cum se întâmplă şi în cazul poliţiei rutiere. Plus că, prin Autoritatea Navală Română, există un regim al râurilor, al fluviilor şi aşa mai departe. Care spune ce ai voie să faci şi ce nu poţi să faci, în fiecare zonă. Din păcate, nerespectându-se nimic, pe lacul Snagov, au apărut nişte şalupe dintr-alea mari, care fac valuri înfiorătoare. Şi care îi încurcă pe sportivi, la antrenamente. Până la urmă, şi această capacitate cilindrică ar trebui să aibă nişte norme, nişte limite. Minime şi maxime. Nu merge chiar aşa: îmi iau şalupă de 100 de cai putere şi eu merg pe Snagov! Pentru că, şi pe apă, ca şi pe uscat, trebuie să existe nişte norme. Nu poţi să faci tot ce îţi trece prin cap.

Sunt speranţe să se rezolve problema?

Normal că aceste lucruri se pot rezolva! Doar cine nu vrea, nu face nimic. Suntem în secolul 21! S-au schimbat şi maşinile, s-au schimbat şi şalupele. Trebuie să ne adaptăm. Pentru că e normal să convieţuim pe acelaşi lac. Dar, dacă n-avem respect unii pentru alţii, atunci poate că e cazul ca legislaţia să ne pună cu picioarele pe pământ. La noi, au existat sesizări că facem gălăgie pe lac! Normal că, dimineaţa, când dormi şi antrenorul stă cu portavoce, ca să corecteze sportivul, se aude. Dar noi am reacţionat, ca să nu deranjăm locatarii. Ce am făcut? Am cumpărat nişte dispozitive, nişte walkie talkie-uri, astfel încât să nu fie nivelul de decibeli prea mare şi să deranjeze. Adică, noi am încercat să respectăm ceva. Dar să fim şi respectaţi!

Ministrul Sporturilor, Eduard Novak, v-a ajutat cu ceva, în această privinţă?

Nici măcar n-am solicitat intervenţia ministrului Novak (foto). Pentru că eu consider că ministrul Sporturilor nu mă putea ajuta, în această situaţie. Lucrurile sunt clare: Autoritatea Navală e în subordinea Ministerului Transporturilor şi, de aceea, e nevoie de intervenţia domnului Cătălin Drulă (n.r. - ministrul Transporturilor). Mai ales că nouă ne trebuie o schimbare legislativă pentru rezolvarea problemei, pe termen lung.

Ieri, Sandu Pop, secretarul Federaţiei de Canotaj, a făcut o declaraţie alarmantă. A spus că forul pe care îl conduceţi nu mai are bani pentru restul anului 2021...

Lucrurile stau în felul următor: în luna ianuarie, când s-a dat bugetul federaţiei, suma a fost mult mai mică, comparativ cu 2020. Mult mai mică! Din acest buget, noi finanţăm şi activitatea juniorilor. Pentru că sportivii pe care i-aţi văzut acum, la Tokyo, medaliaţii, au trecut prin aceste centre de juniori. Ei bine, în acest an, având Jocurile Olimpice, noi ne-am alocat toate resursele financiare pentru cei mari. Acum, avem finanţare până pe 15 august. Apoi, la rectificarea bugetară, aşteptăm să vedem ce bani primim, pentru ca aceste centre ale juniorilor să funcţioneze la parametri optimi. Pentru că, din punctul meu de vedere, aceste centre sunt VI-TA-LE! Reprezintă viitorul, practic! Iar, dacă nu vom primi buget pentru ele, înseamnă că ni se spune deja, răspicat: „Nu ne interesează sportul“. Dar mai am răbdare. Să treacă Jocurile Olimpice, din care mai avem această săptămână deosebit de importantă, după care, de pe 16 august, nici nu concep ca juniorii să nu înceapă pregătirea!