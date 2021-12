Bianca Andreescu, cădere liniştită în anonimat: Câţi bani a câştigat după un singur sezon strălucit

Despre Bianca Andreescu (46 WTA) se vorbeşte deja la trecut. Ceea ce e grav, având în vedere că avem de a face cu o sportivă de doar 21 de ani!

Din păcate însă, „Bibi“ a avut un singur sezon, 2019, în care a strălucit. Apoi, a venit un 2020 în care n-a existat în circuitul feminin pentru că s-a accidentat la Turneul Campioanelor din 2019, iar apoi, văzând că lumea e dată peste cap de pandemie, a preferat să nu-şi grăbească revenirea pe teren. Degeaba însă! Şi când a revenit, abia în februarie 2021, a fost o „umbră“ a jucătoarei care uimea lumea tenisului, câştigând Indian Wells, Rogers Cup şi US Open în acelaşi sezon. De fapt, finala câştigată la Flushing Meadows, în 2019, în faţa Serenei Williams (6-3, 7-5) a cam fost capăt de linie pentru Andreescu. Ce a reuşit în circuitul feminin de atunci? Iată cele mai notabile rezultate:

*Sferturi la Beijing Open 2019

*Semifinale la Phillip Island Trophy 2021

*Finală la Miami Open 2021, în care a abandonat la scorul de 6-3, 4-0 pentru Barty

*Optimile de la US Open 2021

Şi cam atât! Iar acum, canadianca născută din părinţi români, a anunţat că va sări peste Australian Open 2022 (17-30 ianuarie).

„După cum ştiţi, ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru mine, din mai multe motive. Anul acesta, a fost, în mod special dificil, fiindcă am petrecut multe săptămâni în izolare, care m-au afectat enorm - atât mental, cât şi psihic. În plus, bunica mea (n.r. - are 86 de ani) a stat mai multe săptămâni la ATI, din cauza infecţiei cu COVID, ceea ce m-a afectat foarte mult. În multe zile, aveam senzaţia că am întreaga lume pe umeri. Nu mă puteam detaşa de ce se întâmpla în afara terenului. Simţeam suferinţa colectivă şi zbuciumul din jur, iar asta mă afecta. Vreau să-mi acord mai mult timp să-mi revin, să mă refac şi să cresc din experienţa asta (oricât de clişeu sună). Vreau să mă implic, în continuare, în acţiuni caritabile şi să ofer lucruri celorlaţi şi să lucrez la mine însămi, fiindcă ştiu că, dacă fac toate acestea, mă voi întoarce şi mai puternică. Deci, nu voi începe sezonul în Australia, îmi voi lua timp suplimentar să reflectez, să mă antrenez şi să fiu gata pentru sezonul 2022“, a scris Andreescu pe reţelele de socializare.

Din păcate, mesajul pare scris de o sportivă aflată pe final de carieră, nu de una care a avut un singur sezon remarcabil în tenisul feminin.

Ce-i drept, Andreescu, potrivit cifrelor oficiale, a strâns deja 7.524.732 de dolari din premii, ocupând locul 79 în clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin! Ceea ce arată că, din păcate, uneori, sumele foarte mari cu care sunt răsplătite aceste sportive duce la o scădere a motivaţiei.

De altfel, Andreescu lungeşte doar o listă lungă a jucătoarelor care au dispărut în anonimat, după o foarte scurtă perioadă în top. Aici, pot fi incluse Eugenie Bouchard (27 de ani, 250 WTA), Sloane Stephens (28 de ani, 64 WTA), Madison Keys (26 de ani, 56 WTA) sau Jelena Ostapenko (24 de ani, 28 WTA).





Cifrele ascensiunii şi căderii pentru Bianca Andreescu

Sezon Victorii - înfrângeri Titluri

2021 17- 12 0

2020 0 - 0 0

2019 48 - 7 3

2018 20 - 11 0

Avertisment pentru Răducanu

Iar o altă sportivă care, din păcate pentru ea, n-a mai făcut nimic notabil după triumful ei fabulos de la US Open 2021, în luna septembrie, e chiar Emma Răducanu - foto (19 ani, 19 WTA), atât de mediatizată în România şi în Marea Britanie. După parcursul de la New York, ea a avut cinci meciuri: 2 victorii, 3 înfrângeri. De aici şi avertismentul lansat de Virginia Wade, cu trei titluri de Grand Slam în palmares.





„Să primeşti toate aceste contracte de sponsorizare îţi poate suci minţile. Trebuie să ţii minte că ai obţinut contractele, deoarece eşti o jucătoare bună de tenis, nu din alt motiv“, a spus britanica de 76 de ani.