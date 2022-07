Bergodi: A fost un meci greu, am pornit de la 0-1, dar nu am renunţat, cred că am meritat să câştigăm

"A fost un meci greu, am pornit de la 0-1, dar nu am renunţat, cred că am meritat să câştigăm. Băieţii au făcut un lucru extraordinar. Echipa a jucat bine, am făcut un meci nebun. Băieţii au făcut un lucru fabulos, nu e uşor să câştigi contra CFR-ului", a declarat Bergodi la televiziunile care transmit Superliga.





Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat Supercupa României după ce a revenit de la 0-1 în meciul de la Arad, disputat împotriva campioanei CFR Cluj.