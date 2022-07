Becali vinde tot: Încă o plecare iminentă după ce l-a dat pe Tănase. Afacere de cinci milioane de euro

*O să vină şi vreo patru jucători, dacă nu mai dau bani de la mine.





*În locul lui Cordea ne trebuie un înlocuitor şi încă unul pentru Ianis Stoica. Şi în locul lui Tănase unul. Trebuie patru jucători să aducem. N-a zis Tănase că n-avem lot!?





*Avem lot subţire, el (n.r. - Florin Tănase) are dreptate. Trebuie să ai soluţii pe bancă, să-ţi ofere un plus. Acum am curaj, pentru că am scăpat de Tănase. Îl iubeam! Mă despart de un prieten, nu de un fotbalist.





*Mă interesează Safranko (n.r. - Pavol Safranko, un atacant slovac), da. Vom vedea ce va fi. I-am zis lui MM Stoica să-l pună pe Pintilii să ia legătura cu Dan Nistor. Poate îl luăm noi. Nu ştiu ce s-a mai făcut.

*Dacă îl pot lua pe Miculescu (n.r. - atacantul David Miculescu de la UTA) cu 500.000 de euro, îl iau. Iar dacă FC Argeş îl dă pe Işfan (n.r. - mijlocaşul Alexandru Işfan) la un preţ acceptabil, îl iau. Dar nu mai fac investiţii mari.