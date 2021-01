Becali se laudă cu un nou „fotbalist-fenomen“! Cu cine l-a comparat şi pe ce sumă fabuloasă visează să-l vândă

"Vrabia mălai visează" spune un vechi proverb românesc, iar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, face tot ce poate ca să îl confirme.

Deşi a spus că nu vrea să mai fie mediatizat, Becali pare că duce dorul intervenţiilor în direct la posturile TV, apariţiile sale pe micile ecrane începând să se îndesească considerabil. La una dintre ele, latifundiarul din Pipera a făcut din nou declaraţii aiuritoare despre jucătorii săi. Astfel, afaceristul l-a comparat pe Octavian Popescu, un jucător de doar 18 ani, cu Gică Hagi. În afara osanalelor ridicate fotbalistului care nu are vreo realizare notabilă nici măcar în fotbalul autohton (11 meciuri în Liga 1 şi doar 3 pase de gol), Becali nu s-a sfiit să arunce şi suma cu care crede că îl va vinde în străinătate - 40-50 de milioane de euro.

„Eu zic că al doilea geniu care va fi în România, după Gică Hagi, va fi Octavian Popescu ăsta. MM mi-a zis că e peste toţi, la 18 ani. Atunci, înseamnă că se numeşte jucător-fenomen. Dacă eu am un jucător de geniu, nu mai spun. Dacă am demonstrat şi tot nu credeţi. O să fac un transfer de 40-50 de milioane şi o să vă închid gura. Ce jucător a făcut 30 de milioane de euro şi l-am vândut cu 10 milioane de euro? Eu n-am avut marfă care să-mi permită să fac bani. Eu am vândut marfa mai scumpă decât costa ea. Au fost jucători pe care-i dădeam şi cu 2-3 milioane mai puţin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, luăm campionatul, mergem în UCL şi îi dau în campionate tari. Perianu, 18 ani, ăsta nu e fenomen, nu e geniu, dar o să vedeţi ce joacă el. Nu vreau să-l laud şi pe el, vreau să spun doar de Popescu, o să vedeţi ce va fi Popescu”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.