Aurelia Brădeanu, „Mica“ cea Mare a handbalului: „E foc-continuu la mine în casă“

„Adevărul“: Ce faci zilele acestea şi cum arată pregătirile pentru aniversare pe timp de pandemie?

Mica Bărdeanu: Nu fac nimic deosebit de vreo două luni şi ceva! (n.r. - râde) Stau în casă, la Braşov, şi voi sta în continuare.



Deci, îţi sunt testate calităţile de fost căpitan de echipă la maximum, nu? Răbdarea?

Da, răbdarea în primul rând! De asta este cea mai mare nevoie! În perioada asta este mai greu, nu avem curte la casă, ci un apartament, dar facem faţă, totuşi, cu brio. E foc-continuu la mine în casă! Avem activităţi foarte multe, pentru că aşa e cu copiii, trebuie să te joci tot timpul!



Cum te simţi la borna 41?

Mă simt bine, sunt fericită, de o lună şi o săptămână avem al treilea copilaş, o fetiţă - după doi băieţi, ce poate fi mai frumos? Anul trecut am împlinit 40 de ani, o cifră rotundă şi foarte grea, mi s-a părut mie. Dar a fost foarte frumos, am avut parte de o surpriză imensă din partea familiei, care mi-a organizat ziua de naştere. E greu cu zilele de naştere pe acasă cât practici handbalul! Sunt zile frumoase când eşti aproape de prieteni şi de familie. A fost poate cea mai mare petrecere de ziua mea, deşi mie nu îmi făcea plăcere să mă gândesc la cifra asta!



Te-ai retras la 38 de ani. Care a fost „secretul“ longevităţii tale?

Consider că, în primul rând, am fost norocoasă pentru că am fost sănătoasă, nu am avut accidentări grave, mi-a plăcut ceea ce am făcut. Dacă îţi place ceea ce faci, indiferent de situaţiile de pe parcurs, răzbaţi, eşti puternic şi treci mai departe. Chiar puteam să mai joc dacă nu apărea Matei (n.r. - al doilea băieţel)! Dar a fost un moment foarte frumos şi mi-a fost mult mai uşor aşa să mă desprind de handbal, de teren. Mă gândeam la un moment dat cum va arăta retragerea şi mi se părea destul de greu de programat aşa ceva după ce o viaţă am făcut ceea ce mi-a plăcut.

„Handbalul mi-a oferit toată viaţa pe care o am. Ce este mai frumos decât la final să câştigi?!“





Cele 17 prezenţe la turneele finale la senioare este un record pentru România. Cum ai descrie evoluţia ta la naţională, începând din 1999?

Debutul la naţionala de senioare a fost foarte frumos. Veneam după un rezultat fabulos la tineret, câştigasem Campionatul Mondial din China şi imediat am făcut pasul la echipa de senioare. Au fost ani incredibili! Sunt şi regrete, pentru că puteam obţine mai multe rezultate, dar sunt mulţumită, satisfăcută că am putut fi atâţia ani în echipa naţională.



Când tragi linie, ce ţi-a oferit handbalul şi ce ţi-a răpit handbalul?

Handbalul mi-a oferit toată viaţa pe care o am. Handbalul m-a ajutat să mă dezvolt ca om, educaţia pe care am primit-o de la părinţi a fost continuată prin handbal. Sunt multe lucruri primite de la handbal. Singurul lucru pe care mi se pare că l-am pierdut au fost anumite momente cu primul meu copil, pentru că după ce am născut mi-am reluat activitatea. A fost singurul lucru pe care îl consider pierdut.



Cel mai pregnant în amintirea fanilor rămâne, probabil, golul care a închis finala Ligii Campionilor din 2016. De câte ori ai revăzut acel gol?

De foarte multe ori! Mulţi prieteni îmi trimit acel filmuleţ. Ei sunt foarte încântaţi de acel moment şi mă mai uit şi eu. Trăieşti o satisfacţie imensă să câştigi Liga Campionilor, e trofeul pe care fiecare sportiv şi-l doreşte. A venit foarte bine venit, aşa, pe final de carieră, chiar dacă mai pierdusem până acolo o grămadă de finale - dar ce este mai frumos decât la final să câştigi?! Este unul dintre momentele frumoase ale carierei mele, dar nu singurul.

Băiatul cel mare (n.r. - David Brădeanu) joacă fotbal. Ai învăţat să iubeşti şi fotbalul?

Mă uit la toate sporturile, îmi plac toate sporturile. Dar cu atât mai mult, când e la televizor un meci de fotbal ne uităm împreună, pentru că televizorul nostru este, clar, pe fotbal, din cauza băieţelului. Şi handbal, când avem la televizor, sau când avem posibilitatea să mergem la sală - sigur, pentru că nu s-a şters absolut nimic din ceea ce am făcut, ca să nu mă uit la handbal în continuare sau să nu merg în continuare la handbal.



Ţi-ai dori ca unul dintre copii să facă handbal?

Ca şi părinte, normal că îţi doreşti. Eu merg însă pe principiul că important este să mergi de plăcere. De aceea, când băiatul cel mare şi-a dorit fotbal, l-am dus la fotbal şi îl susţin. Ştiu de la mine: mi-a plăcut handbalul şi am mers cu drag acolo şi am făcut performanţa pe care am făcut-o. Dacă nu mergi de drag, pierzi timpul degeaba. Fiecare o să îşi aleagă ceea ce îi place.



Unde te vezi la 50 de ani?

E cam grea întrebarea asta (n.r. - râde). Trebuie să privim spre viitor, dar nu prea accept ideea că trec anii şi îmbătrânim! Tot cu familia în jur, aş spune, dar nu ştiu unde anume.





Aurelia Brădeanu, o carieră stelară în handbal



* A început handbalul la CSŞ Slatina, în 1992

* În 1997 a ajuns la Oltchim Râmnicu Vâlcea

* În 1998 a câştigat Campionatul European de Tineret, din Slovacia

* În 1999 a câştigat Campionatul Mondial de Tineret şi a debutat în echipa naţională de senioare

* A câştigat 3 medalii cu echipa naţională: argint la CM 2005, bronz la CE 2010 şi bronz la CM 2015. Doar Paula Ungureanu şi Valentina Ardean se mai pot lăuda cu asemenea rezultate la naţională în ultimii 50 de ani

* În 2002, Mica Brădeanu a jucat Finala Cupei Cupelor EHF cu Oltchim

* În 2005 a jucat finala Cupei EHF cu Gyor

* În 2016 a câştigat Liga Campionilor cu CSM Bucureşti, închizând tabela în finala cu Gyor. În 2009 pierduse finala în tricoul lui Gyor

* Mica Brădeanu are 12 titluri de campioană naţională la handbal: şase titluri în România (1998, 1999, 2001, 2002 - cu Oltchim, 2003 - cu Rapid, 2016 şi 2017 - cu CSM Bucureşti), plus şase titluri în Ungaria (2005, 2006, 2008, 2009, 2010 şi 2011 - cu Gyor)

* 17 turnee finale are în palmares Aurelia Brădeanu la senioare, un record absolut pentru România

* 273 de meciuri a adunat Aurelia Brădeanu la echipa naţională

* 685 de goluri a marcat Aurelia Brădeanu pentru echipa naţională