ANALIZĂ Ce poate face România cu succesul Simonei: Specialiştii explică efectele unui rezultat magnific

De la Nadia Comăneci încoace, România n-a mai avut o sportivă care să marcheze atât de puternic istoria unui sport, aşa cum face acum Simona Halep în circuitul feminin al tenisului!

Sâmbătă, „Simo“ a măturat, pur şi simplu, cu Serena Williams, probabil cea mai mare jucătoare din toate timpurile, în finala de la Wimbledon: 6-2, 6-2 în doar 55 de minute! A fost cel mai dur eşec suferit de americanca de 37 de ani în toate cele 32 de finale de Grand Slam jucate (23 de victorii, 9 înfrângeri). Niciodată nu s-a întâmplat ca Serena să ia mai puţine game-uri în ultimul act al unui turneu major.

Succesul uriaş al lui Halep, obţinut în cel mai prestigios turneu din lume – la Wimbledon se joacă tenis din 1877! –, a fost o reclamă fantastică pentru brandul România. „Adevărul“ a luat legătura cu mai mulţi specialişti în domeniu pentru a afla care e impactul acestui rezultat la nivel global.

„O societate nu trebuie întreţinută numai cu isterie“

Analistul politic Radu Magdin ne-a explicat ce implicaţii politice are succesul Simonei Halep pentru România. „Slavă Domnului că există Simona Halep, atât în sine, ca model şi exemplu inspiraţional, cât şi ca indexare Google pentru cuvântul «România». Adevăratul impact se vede nu doar în asocierea pozitivă a cuvântului România cu ideea de succes internaţional, ci şi în inboxul celor care urmăresc brandul România. Noi nu avem o preocupare instituţională pentru imaginea de ţară. Succesul individual binemeritat face ca, în sfârşit, alertele cu România să arate prioritar pozitiv, si nu negativ. Un semnal pentru «ai noştri» că o societate nu trebuie întreţinută numai cu isterie, ci şi cu exemple motivaţionale“, a afirmat Radu Magdin.

Backhand-ul Simonei nu ne va salva

Analistul politic George Rîpă a explicat însă că votul schimbă imaginea României în lume, şi nu tenisul. „O astfel de victorie creşte gradul de notorietate şi de simpatie pentru o ţară. Emoţional, momentul de sâmbătă se apropie de primul 10 al Nadiei la Montreal în 1976 şi de victoria împotriva URSS la Campionatul Mondial de fotbal din 1990, când România era percepută ca o ţară-simbol al luptei împotriva comunismului şi totalitarismului. Oricât de mult ne-am dori, victoria asta nu poate îmbunătăţi imaginea ţării din punct de vedere politic. Pentru asta trebuie să ne bazăm pe votul nostru şi nu pe backhand-ul Simonei“, ne-a spus George Rîpă.

Sociologul Alfred Bulai a susţinut şi el aceeaşi idee. „E un succes indiscutabil al Simonei Halep, e o victorie cu care ne putem mândri, dar ar fi prea mult să spunem că va influenţa imaginea României din punct de vedere politic. Cu siguranţă, sportul e un amabsador mai bun decât politica pentru România. Politicienii români sunt citaţi mai mult negativ în presa internaţională, însă sportul e sport, politica e politică. Totuşi, e clar că politienii vor încerca să se asocieze cu victoria Simonei Halep“, a afirmat Alfred Bulai. Iar spusele sale sunt confirmate deja: preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, dar şi alţi lideri politici au trimis mesaje de felicitare folosind tradiţionalul limbaj de lemn.

Halep, lângă campioni. Dăncilă, la vorbitor, la Rahova

Şeful agenţiei Papaya Advertising, Robert Tiderle, a subliniat că victoria Simonei Halep poate fi privită ca o lecţie de români: „Ziua de sâmbătă poate fi văzută ca o lecţie de branding personal, deocamdată. Însă pentru a construi un brand de ţară e nevoie ca românii să înţeleagă că succesul nu vine niciodată uşor. Sau renunţând la principii“.

În plus, publicitarul a profitat de ocazie pentru a evidenţia diferenţele uriaşe dintre cele mai cunoscute femei din România la ora actuală: „Cu puţin timp înainte ca Simona să câştige finala, Viorica Dăncilă declarase că nu exclude să-l viziteze pe Dragnea la închisoare. Iată că, în aceeaşi zi, am putut vedea unde te poate duce disciplina în muncă cinstită, pe de o parte, şi disciplina în slugărnicie, pe de altă parte. Simona a devenit membru cu drepturi depline în All England Club, înconjurată de cei mai mari campioni ai lumii, pe când Dăncilă va ajunge la un vorbitor la Rahova, înconjurată de infractori“.

„Ce dracu’ facem după ea?“

Ion Ţiriac a analizat, la rândul său, efectele succesului obţinut de „Simo“ asupra sportului românesc. „Într-o ţară de 22 de milioane de locuitori, Simona Halep e principala personalitate sportivă! Cred că acest triumf va aduce la tenis cel puţin 10.000 de copii. Să vedem ce dracu' facem după Simona? Pentru că pe mine mă aşteaptă Sahara, cu tot nisipul de acolo. Iar eu nu pot vinde nisip. Trebuie să facem o selecţie naturală, să găsim undeva la 5.000 de tineri, între 3-4 şi 7 ani, din care să vedem care sunt cei 500 cărora le place tenisul. Să avem zece centre naţionale, asta dacă vrem să ne respectăm galoanele. Vreau ca tenisul să-şi câştige locul în ierarhia socială, nu de sport, a ţării noastre“, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Tenis.

Românii sunt foarte talentaţi, dar nu avem încredere în noi. Avem nevoie de bunătate, dar şi de suport emoţional şi fizic din partea tuturor pentru ca tenisul să progreseze şi să ajungă pe un drum normal. Pentru că acum nu e pe un drum normal şi e păcat! Simona Halep 4 WTA

Victoria Simonei, reflectată în presa mondială

*„L’Equipe“: Ce ar fi putut face Serena în faţa Simonei, care a făcut o demonstraţie în 55 de minute? Românca a avut deplasare, precizie, concentrare, determinare. Totul a mers perfect, iar loviturile Serenei nu au avut niciun sens.

*BBC: Halep a zdrobit-o pe Serena în mai puţin de o oră. Au fost 55 de minute în care Simona Halep a dat dovada de o condiţie fizică devastatoare.

*„The Sun“ - Simona Halep a câştigat Wimbledon după ce a zdrobit-o pe Serena Williams cu o performanţă uluitoare. Serena a fost distrusă de cea mai îndrăgită sportivă din Romania.

*„The Guardian“ - Simona Halep a năucit-o pe Serena Williams şi a câştigat primul ei Wimbledon, după o prestaţie spectaculoasă.

17 e ora la care Simona Halep va ateriza, luni, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“, urmând a fi primită în Salonul Oficial.

