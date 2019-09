ANALIZĂ România, prestaţii slabe, bilanţ jenant, dar cu şanse de calificare: Cum pot ajunge tricolorii la Euro 2020

La prima vedere, situaţia tricolorilor e una fericită, în condiţiile în care vor întâlni principalele rivale la locul 2, Norvegia şi Suedia, pe teren propriu, la Bucureşti.





Mai mult, duminică seară, cele două naţionale nordice s-au anulat reciproc, 1-1 la Stockholm. A fost a doua remiză dintre cele două formaţii, după meciul încheiat cu 3-3, la Oslo.





În aceste condiţii, România depinde de ea în tentativa de a ajunge la Euro 2020, competiţie care va avea şi patru meciuri la Bucureşti! Dacă echipa lui Contra învinge Norvegia (15 octombrie) şi Suedia (15 noiembrie), ea are prima şansă de calificare.





Doar că jocul din acest moment e unul dezolant! Iar victoria chinuită cu Malta, la Ploieşti, după un eşec mult mai clar decât ce arată scorul final, 1-2 cu Spania, micşorează speranţele la calificare. De altfel, discursul lui Alex Chipciu, după victoria amară cu Malta spune totul.





„Mai chinuim şi noi fotbalul, eu ştiu? Nu pot să fac o analiză la cald. Am fost la terapie intensivă, dar dăm semne de viaţă. Cred că Mister (n.r. – Cosmin Contra) n-are avea mare vină. Dacă făceam egal cu Spania, toată lumea spunea <<Mamă, ce antrenor e Contra>>. Habar n-avem să pasăm. I-am zis şi lui Mister asta. Nu poate să vină Mister să ne înveţe să pasăm, ce să facă în trei zile? Trebuie să o iei de jos, de la copii, vrem să pasăm, facem asta cu ei. Începi să pasezi de la 6 ani, cum se face la Anderlecht. Văd copii care pasează incredibil“, a spus Chipciu.





Chestionat despre şansele de calificare la Euro 2020, mijlocaşul a oferit un răspuns sincer: „Nu vreau să păcălesc lumea şi să zic că suntem Brazilia. Am bătut Malta, suntem în cărţi. Am mai spus că Suedia şi Norvegia sunt peste noi. Ne-am bătut cu ei acolo, cât am putut. Sper să-i batem aici şi mai primim şi noi un Euro. Dacă stai să te gândeşti, generaţia noastră a fost slabă, dar ne-am calificat o dată la un European (n.r. – Euro 2016), am mai jucat un baraj (n.r. – Pentru Mondialul din 2014), poate mai prindem un Euro acum şi mai facem şi noi ceva“.





Grupa F





Duminică





România - Malta 1-0





Suedia - Norvegia 1-1





Spania - Feroe 4-0





Clasament

1. Spania 6 6 0 0 17-3 18

2. Suedia 6 3 2 1 13-8 11

3. România 6 3 1 2 13-7 10

4. Norvegia 6 2 3 1 11-8 9

5. Malta 6 1 0 5 2-13 3

6. Insulele Feroe 6 0 0 6 3-20 0

*La Euro 2020 se califică primele două clasate din fiecare grupă





Următoarea etapă (12 octombrie):

Feroe - România 19.00

Norvegia - Spania 21.45

Malta - Suedia 21.45





