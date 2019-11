ANALIZĂ Cristina Neagu a revenit după 326 de zile: Concluzia după primul meci jucat pentru CSM

Duminică seară, în partida Perla Lublin – CSM Bucureşti, scor 19-28, cum victoria „tigroaicelor“ era o simplă formalitate, toată atenţia a fost îndreptată spre Cristina Neagu.





Asta deoarece, înainte de plecarea spre Polonia, vedeta CSM-ului îşi anunţase iminenta revenire pe teren. A fost un moment mult aşteptat care, iniţial, ar fi trebuit să se producă în luna august. Din păcate, recuperarea Cristinei n-a decurs conform planului şi, acum două săptămâni, selecţionerul Tomas Ryde a făcut un anunţ îngrijorător: „Genunchiul e încă slăbit şi are dureri. Când eram la club, la CSM, se aştepta se revină să joace la final de august, apoi s-a prelungit termenul pe finalul lunii septembrie, iar acum e deja octombrie şi n-avem schimbări majore în bine, genunchiul dă semne de slăbiciune permanent în timpul antrenamentelor. În acest moment, sunt şanse sub 20 la sută să o avem la Campionatul Mondial din Japonia. De aceea, eu pregătesc echipa fără ea, pentru că important e să fac astaׅ“.





Situaţia lui Neagu s-a îmbunătăţit însă vizibil, ulterior, şi, după ce a fost inclusă în lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial, Cristina a prins, duminică, primele 24 de minute din 2019 pe teren în victoria categorică de la Lublin. Iar interul-stânga a avut chiar o contribuţie importantă la rezultatul final: 4 goluri din 7 aruncări (un gol şi o ratare de la 7 metri), plus câteva pase decisive pentru colege.





Cu această prestaţie, specialistul prosport.ro în handbal, Marius Huţu, a concluzionat: „Cristina Neagu a revenit pe teren, iar vestea vine cum nu se poate mai bine şi pentru selecţionerul Tomas Ryde, mai ales că jucătoarea a evoluat şi la o intensitate destul de bună, a avut practic <<nerv>> în evoluţie şi nu a pierdut deloc din tăria şutului. S-a adeverit, încă o dată, că Neagu poate să stea şi 5 ani, dar atunci când pune mâna pe minge, se vede imediat“.





„Sunt foarte mulţumită“





Nu doar specialiştii au fost impresionaţi de revenirea Cristinei după o accidentare extrem de gravă. Chiar şi Neagu s-a arătat încântată de modul în care a jucat după o pauză foarte lungă. „Sunt foarte fericită, e o zi specială pentru mine, m-am întors după aproape 11 luni de la operaţia suferită. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, am avut multe probleme cu genunchiul, lucrurile n-au mers aşa cum aş fi vrut. Să joc aici primele minute înseamnă mult pentru mine, nu-mi rămâne decât să sper că totul va fi OK, că genunciul meu va fi bine mâine, să pot să joc în următoarele meciuri în Liga Naţională şi ]n Liga Campionilor. Per total, sunt foarte mulţumită!“, a spus handbalista de 31 de ani.





Programul României la Mondiale

*30 noiembrie: România – Spania

*1 decembrie: Senegal – România

*3 decembrie: România – Kazahstan

*4 decembrie: Muntenegru – România

*6 decembrie: România – Ungaria