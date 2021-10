Ana Bogdan o aşteaptă pe Răducanu. Românca a ajuns la tenis după ce a renunţat la schi

Sportiva de 28 de ani, clasată pe poziţia 106 WTA, urmează să o întâlnească în turul doi pe Emma Răducanu, dacă aceasta va trece de Polona Hercog, iar pentru calificarea în faţa sârboaicei urmează să primească un cec în valoare de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA. ”A fost o zi frumoasă pentru mine, s-a încheiat bine şi mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Mi-au lipsit emoţiile de pe teren, mi-a lipsit jocul, tenisul. Acum 10 zile nu puteam încă să fug, să mă mişc, aveam dureri la tendonul stâng. M-am bucurat mult de joc, de faptul că am fost pe teren, că am alergat şi că nu am avut dureri. Problemele pe care le aveam şi în vară, tendonul stâng şi o fractură de stres la piciorul drept, încă nu s-au rezolvat 100%!”, a precizat sportiva din Sinaia la finalul partidei.

Născută în Sinaia, cu părinţi schiori, văzând zilnic munţii, iarna plini de zăpadă, vara cum încearcă să spargă norii care căută să acopere Soarele, nu e de mirare că Ana Bogdan a început să practice schi încă de mică. S-a lăsat doar pentru că într-o iarnă, pe când avea 8 ani, a nins puţin şi nu a fost îndeajuns de mult omăt pentru a umple cum trebuie pârtiile. Cu toate astea, aşa cum se vede şi din pozele de pe contul ei de Facebook, Ana încă schiază, cât de des poate şi cât de des îi permite timpul. ”Pe schiuri, am un sentiment de libertate, de împlinire, de echilibru, sentiment pe care nu-l întâlnesc în altă parte”, povestea jucătoarea de tenis pentru Ziar de Sinaia.

Primii paşi în tenis i-a făcut alături de tatăl ei, parteneră de antrenament fiindu-i maşinăria care îi trimitea mingii din terenul celălalt. Apoi, încet-încet a devenit din ce în ce mai atrasă de acest sport, iar începând din liceu s-a dedicat 100% tenisului pentru a-şi atinge unul din vise, acela de a intra în top 100 mondial. Cel mai bun loc din cariera Anei Bogdan a fost ocupat în 2018, poziţia 59.