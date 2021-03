Accident groaznic la schi: Comentatorul, în stare de şoc! S-au auzit ţipetele sportivei VIDEO

Schiul rămâne un sport extrem de periculos! Pilotul de Formula 1, Michael Schumacher, a condus cu peste 300 de kilometri la oră, în cariera sa glorioasă în automobilism, însă a paralizat, după un accident groaznic la schi, suferit în 2013.

Şi nu doar amatorii suferă astfel de traume. Duminică, în slalomul super-uriaş de la Val di Fassa (Italia), Rosina Schneeberger (Austria, 27 de ani), a suferit o accidentare groaznică. Verdictul: dublă fractură de tibie şi peroneu, după cum a relatat Digi Sport. Accidentul suferit de Schneeberger a fost atât de grav, încât până şi comentatorul cursei a fost şocat, când a văzut cum sportiva de 27 de ani se rostogoleşte pe pistă. Şi, aproape imediat, şi-a dat seama că piciorul ei drept s-a rupt, în momentul căzăturii. Pe imagini, se aud şi ţipetele sportivei cauzate de durere.

Drama e că Schneeberger a suferit acum această accidentare, după ce lipsese trei ani din circuitul competiţional din cauza unei probleme, la genunchi.

VEZI CĂZĂTURA GROAZNICĂ A LUI SCHNEEBERGER

Graphic Warning: Another crash Sunday during the women's super-G World Cup race as Austria's Rosina Schneeberger crashed and was removed by helicopterhttps://t.co/r1vjKn2qX0… pic.twitter.com/wzyBK9ax85