Un tânăr de 25 de ani învaţă gratuit copiii ucraineni să vorbească româneşte. Unde se fac înscrierile

În cadrul centrului logopedic şi senzorial LittleKids, zeci de copii ucrainieni vor avea ocazia să înveţe limba română, fără niciun cost şi să poată fi astfel mai aproape de integrarea în sistemul educaţional românesc. Mai mult decât atât, centrul logopedic oferă posibilitatea accesării unei serii importante de terapii: comportamentale, logopedice şi prin intermediul grupurilor de socializare, destinate deopotrivă copiilor români şi ucrainieni.

,,Am văzut copiii ucrainieni şi poveştile lor, aşa că nu am putut rămâne indiferenţi. Centrul LittleKids s-a ocupat mereu de tratarea copiilor cu nevoie speciale, motiv pentru care ne-am decis să ne adaptăm şi să le venim în ajutor şi celor care au acum au mai mare nevoie. Prin învăţarea limbii române prin joacă, alături de copii români, cred că putem accelera considerabil procesul de învăţare. În plus, le punem la dispoziţie şi o camera senzorială, recent inaugurată, care îi va ajuta să îşi continue corect dezvoltarea.”, a declarat Cosmin Neacşu, Preşedintele Asociaţiei YouStars.

Pentru înscrierea la cursurile gratuite de limba română, trebuie accesat site-ul asociaţiei YouStars https://asociatia.youstars.ro/cursuri-gratuite/ şi completat formularul online, urmând ca în scurt timp solicitanţii să fie contactaţi de reprezentanţii centrului din Piteşti.

Contextul actual indică necesitatea majoră a unor astfel de centre. Conform celor mai recente statistici, în momentul de faţă în România se află peste 30.000 de copii ucrainiei, iar în ţara noastră la finele lunii martie 2021 existau peste 77.600 copii cu dizabilităţi.

De la deschiderea Centrului de logopedie LittleKids în 2018, Asociaţia YouStars a contribuit comunităţii din judeţul Argeş cu mii de ore de terapie oferită gratuit, împreună cu partenerii susţinători, copiilor cu provocări de sănătate. ,,Progresul copiilor este vizibil în măsura în care ei vin la şedinţele de terapie, iar achizitiile se realizează în paşi mici şi se pot pierde rapid în lipsa exerciţiilor susţinute permanent”, menţionează Camelia Neacşu, Director Centru Logopedie LittleKids şi Vicepresedinte al Asociaţiei YouStars.

Odată cu progresul tehnic şi digitalizarea multor procese, au evoluat şi modalitatile terapeutice pentru copiii cu dizabilităţi, ceea ce s-a transformat într-o prioritate şi pentru copiii din Centrul LittleKids. “Ne-am dorit ca toţi copiii care vin la centrul LittleKids să beneficieze de cele mai noi tehnologii în materie de terapii. Timpul de recuperare este şi el foarte important, aşa că ne-am dorit ca toţi copiii de la centru să se recupereze într-un timp cât mai scurt, prin joc şi metode moderne de interacţiune” a completat Cosmin Neacsu, Preşedintele Asociaţiei YouStars.