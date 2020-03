Medic de la Spitalul Polizu, despre refuzul împărtăşaniei din cauza COVID-19: „Sunteţi răspunzători de nenorocirea noastră”

Un medic de la Spitalul Polizu susţine că împărtăşania ucide noul coronavirus. „Nu pot să cred că există oameni nechibzuiţi care pot spune că Trupul şi Sângele Mantuitorului ne pot îmbolnăvi. Sunt medic şi nu sunt de acord cu asemenea Inepţii! Împărtăşania este cel mai bun medicament împotriva oricărei boli şi un balsam pentru suflet”, a răspuns medicul Carmen Rădulescu, de la Spitalul Polizu.

Aceasta susţine că împărtăşania a vindecat nenumăraţi bolnavi aflaţi pe patul de moarte şi copii născuţi prematur care abia mai respirau „.De multe ori i-a readus la viaţa.Am văzut cu ochii mei asemenea minuni”, a mai scris aceasta.

Totodată, medicul spune că cei care acuză procedeul de împărtăşanie şi cer ca acesta să fie anulat în această perioadă, pentru a minimiza riscul de contaminare cu noul coronavirus, sunt răspunzători pentru ce se întâmplă în ţară. „Ruşine pentru cei care judecă aşa, rusine pentru cei care Îl hulesc pe Dumnezeu. Ei ne-au dus în situaţia în care suntem acum şi tot n-au învăţat nimic. Mulţumim părinte pentru cuvintele frumoase! Sper ca Dumnezeu să-şi întoarcă din nou faţa către noi pentru că suntem mulţi care Îl iubim şi Îl rugăm să ne salveze de virusul ucigaş. Împartasania îl omoară , păcat ca nu ştiu mulţi asta. Acum ne va lipsi, dar ne va rămâne rugăciunea. Ea este salvatoare, iar voi cei care împroşcaţi cu noroi sunteti răspunzători de nenorocirea noastră! Treziti-va măcar acum!Doamne Iartă-ne şi ocroteşte-ne!”, a încheiat cadrul medical.

Medicul a comentat la postarea preotului Liviu Nechită, care este supărat pe necredincioşii care se opun împărtăşaniei în criza epidemiologică actuală. „Gata, este suficient! Am înţeles toate argumentele aduse de cei ce au o problemă cu împărtăsirea credincioşilor din acelaşi potir, cu cei care au început deja să proiecteze tot felul de dispozitive pentru administrarea Sfintelor Taine într-o modalitate cât mai sterilă. V-aţi expus argumentele, filmuleţele, live-urile, ura. Este suficient! Încetaţi!

Postarea unui preot din Capitală privind lipsa riscurilor de răspândire a noului coronavirus în timpul împărtăşirii credincioşilor din acelaşi potir a stârnit reacţii în mediul online, printre susţinătorii acestuia fiind şi un cadru medical.

Lăsaţi-ne în primitivismul nostru, troglodiţi, medievali aşa cum suntem! ESTE ALEGEREA NOASTRĂ! Sau noi nu avem dreptul de a alege, trebuie să ne spuneţi voi cum şi ce să facem? Nu aţi obosit să loviţi în noi şi în Biserică, sau tocmai lipsa noastră de reacţie vă înverşunează şi mai mult? Nu înţelegeţi că lupta voastră nu este împotriva credinţei sau a unei instituţii ci este de fapt împotriva lui Hristos? Iar în această luptă nu oamenii vă manipulează? Oare este atât de greu de crezut că pentru creştini aceasta este plenitudinea credinţei, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului? Mă împărtăşesc constant de peste 20 de ani şi am consumat toată Sfânta Împărtăşanie după fiecare Liturghie şi, har Domnului!, nu am contactat nicio boală chiar dacă am împărtăşit din acelaşi potir şi cu aceeaşi linguriţă oameni cu tot felul de boli.

Hristos a rupt O pâine (fără mănuşi de unică folosinţă) a binecuvântat UN pahar din care a dat tuturor să bea(fără a-l dezinfecta după atingerea fiecăruia) şi a spus:”Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea”. Am înţeles că este extraordinar de puţină credinţă, dar lăsaţi-ne pe noi să credem. Nu vă deranjăm cu nimic. Cei care aveţi o problemă cu împărtăşirea comunitară, abţineţi-vă să vă apropiaţi de potir şi de linguriţă(oricum, necredinţa şi lipsa voastră de încredere este un motiv suficient pentru a fi opriţi de la Sfânta Împărtăşanie). (...) Iar pentru voi, cei ce ne prigoniţi cu atâta înverşunare, pentru minţile voastre luminate şi pline de idei năstruşnice avem un singur mesaj...#STAŢIACASĂ”, a postat preotul.