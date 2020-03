Medic SMURD, despre experienţa cu un pacient bolnav de COVID-19: „Mi-au venit în minte imagini din serialul «Cernobîl»“

Un tânăr medic de la un spital din Capitală precizează că noul coronavirus nu se aseamănă deloc cu gripa, descriind situaţia unui pacient bolnav de COVID-19, pe care l-a transportat duminică seara.

„Am „văzut" coronavirusul faţă în faţă. De gardă ieri la spital, revine în sarcina mea să fiu medicul din echipajul SMURD care asigura transportul unei persoane infectate cu noul COVID-19. Aşa că încrezător ca pot să ajut cu ceva, merg să mă îmbrac în echipamentul de protecţie (fotografie de dinaintea plecării cu cele două asistente care m-au ajutat să mă echipez).





Preiau pacientul respectiv, un domn în vârstă, venit din Italia, care prezenta simptomele unei gripe (cefalee, mialgii, febră etc) dar totuşi se comporta destul de ciudat, era în mod cert afectat de boală, aşa că îl întreb dacă se aseamănă cu o gripă obişnuită. Ce mi-a răspuns m-a făcut să îmi dau seama de gravitatea situaţiei: „am mai avut gripă dar nu se aseamănă deloc cu ce am acum”.





În acel moment mi-au venit în minte imagini din serialul HBO „Cernobîl”, în care soldaţii de acolo, echipaţi similar ca şi noi, se luptau cu un duşman invizibil de care nu aveau habar... M-am întors la spital dupa îndeplinirea misiunii cu costumul de spital pe care îl aveam pe sub echipamentul de protecţie, ars şi decolorat de substanţele cu care am fost decontaminaţi. La sfârşitul gărzii m-am dus acasă la cei doi copii ai mei, cu gândul pe care fiecare dintre noi probabil că îl are: „mie aşa ceva nu mi se poate întâmpla”, a relatat medicul.