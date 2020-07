Raed Arafat, despre banii pe care România îi încasează de la UE pentru bolnavii Covid-19: „Sunt manipulări gândite”

Raed Arafat a precizat că a aflat de la un senator despre o ştire conform căreia premierul Greciei ar fi declarat la postul naţional de televiziune că România şi Bulgaria umflă artificial statisticile legate de pandemie cu scopul de a primi mai mulţi bani de la Uniunea Europeană.

Secretarul de stat în MAI respinge vehement această ipoteză pe care o cataloghează drept un fake news.

”Nu iei bani mai mulţi dacă ai mai multe cazuri. Eu am intrat imediat pe internet şi am verificat declaraţiile, dar nu am găsit nimic. Am dat telefon la colegii de la Externe şi i-am rugat să verifice. Şi foarte repede a venit răspunsul: e fake-news. După care Ambasada Greciei la Bucureşti a dezminţit ştirea. Astea sunt tipurile de manipulări gândite, care sunt aruncate şi chiar dacă spunem după asta că e fake news, deja impactul e făcut pe un procent din populaţie.”, a declarat Raed Arafat, joi seară, la Antena 3.

Fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu a invocat la audierile din Senat o ştire potrivit căreia premierul grec ar fi declarat că România umflă intenţionat numărul de bolnavi de Covid-19 ca să ia mai mulţi bani europeni.

"Azi, prim-ministrul Greciei, la televiziunea naţională de la Atena, a făcut o declaraţie potrivit căreia România şi Bulgaria umflă cifrele celor infectaţi cu Covid-19 pentru a obţine din bugetul UE o parte mai importantă. E o lovitură extrem de gravă la adresa credibilităţii şi a imaginii României. Vreau să întreb dacă într-adevăr aceste cifre pot să ne aducă prejudicii extrem de grave, fără să ne legănăm cu ideea că dacă avem mai mulţi morţi sau în spitale vom primi şi mai mulţi bani de la UE", a susţinut Meleşcanu.