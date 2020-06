Pandemia explodează în România. Relaxarea ar putea fi urmată de noi restricţii

Evoluţia epidemică din ultimele zile a înregistrat o creştere accelerată pe toate nivelurile, de la cazuri noi, la decese sau pacienţi în stare gravă, astfel încât specialiştii epidemiologi au atras atenţia că această creştere este mult peste ce era de aşteptat. Drept urmare, cel mai probabil în viitorul apropiat vor fi necesare noi restricţii dacă această creştere va continua. În acest context autorităţile au făcut publice noile măsuri de relaxare care vor intra în vigoare de luni, precum redeschiderea mallurilor, sporirea numărului de persoane ce pot forma grupuri pietonale, dar şi eliminarea obligativităţii izolării la domiciliu pentru cei ce se întorc din anumite ţări.

Cea mai mare creştere a numărului de noi cazuri

Duminică autorităţile au anunţat nu mai puţin de 320 de noi cazuri, cel mai ridicat bilanţ din ultimele cinci săptămâni, şi după alte patru zile când au fost înregistrate în medie, peste 200 de noi îmbolnăviri. Astfel, numărul total al cazurilor din ţara noastră a ajuns la 21.999 de cazuri, dintre care 15.719 de persoane au fost declarate vindecate. Bilanţul total al deceselor a ajuns la 1.410 după ce în ultima zi au fost anunţate alte 16 noi decese. În ceea ce priveşte pacienţii în stare gravă, numărul acestora a ajuns la 165, după ce în urmă cu zece zile numărul acestora era 153. Astfel, în ceea ce priveşte numărul cazurilor active din ţara noastră, acesta se apropie din nou de limita de 5.000, fiind în acest moment 4.870, după ce în urmă cu o săptămână era înregistrat un minim de 4.444.

„Trebuie să ne aşteptăm la restricţionarea unor activităţi”

Medicul Virgil Musta avertizează că am putea să ne aşteptăm la restricţionarea unor activităţi, dacă numărul cazurilor noi de coronavirus continuă să crească. „În ultimele zile numărul de cazuri a crescut de la o sută şi ceva pe zi, până la peste 300 de cazuri azi. În momentul în care nu respectăm regulile, există riscul ca pandemia să se reactiveze. Am considerat că este important să facem o relaxare, dar şi populaţia trebuie să înţeleagă că pandemia continuă să existe în comunitate şi regulile trebuie respectate. De aceea relaxarea se face gradual: tocmai ca atunci când nu se realizează obiectivele propuse, să se poată lua măsuri de corecţie”, a explicat dr. Musta. El a subliniat că riscurile de transmisie sunt ridicate în spaţiile închise, tocmai cele vizate de măsurile de relaxare, dar a notat că respectarea regulilor de protecţie şi distanţare fizică poate face aceste măsuri viabile. În opinia medicului, ne putem aştepta „la restricţionarea unor activităţi, şi în anumite zone unde nu se respectă regulile necesare pentru a ţine sub control pandemia”, şi a subliniat că „din păcate, sunt forţe care acţionează contrar intereselor populaţiei şi care demobilizează” prin mesajele transmise în spaţiul public.

„După ce, în ultimele două săptămâni, curba de încetinire a epidemiei s-a orizontalizat, în ultimele 3 zile avem o re-apariţie a unui număr crescând de cazuri. Mai multe ţări experimentează deja un al doilea val pandemic. Calculele noastre arată că, fără tărie de caracter şi consens public, şi politic, vom avea şi noi parte de un al doilea în curând. Toate variabilele sugerează asta. Raportul ratei de creştere cazuri active vs. total cazuri, astăzi, a fost mult înafara zonei de siguranţă. Zilele trecute am avut un salt cu peste 10% al cazurilor în ATI raportate. Cât priveşte mobilitatea, am ajuns, în ultimele zile, la reperele întâlnite pre-pandemic, ceea ce înseamnă că oamenii umblă, se adună, se împart în aceleaşi pattern-uri dinaintea lunii februarie. Nu vom putea închide România din nou. Dar dacă ponderile continuă să indice un trend ascendent (ceea ce la acest moment este vizibil cu ochiul liber), vom întâlni un plafon dincolo de care nu mai există cale de întoarcere. Nu mai avem atu-urile pe care le-am avut în prima repriză cu COVID. Nu mai avem entuziasmul, angoasa, dar şi curajul pe care ţi-l dă iminenţa unei catastrofe. Psihologic, efortul pe care l-am făcut în lunile martie, aprilie şi mai ne-a lăsat pe cuspa indiferenţei şi a cinismului”, este de părere şi psihiatrul Gabriel Diaconu.

Era de aşteptat ca după câteva săptămâni de relaxare să existe o creştere, dar atunci când ea este de peste 30% faţă de situaţia de dinaintea relaxării, cum e cazul nostru, e clar că nu este în regulă. Adrian Marinescu medic epidemiolog Institutul „Matei Balş”

Noile măsuri de relaxare aplicate de la 15 iunie

Începând de luni, 15 iunie, autorităţile vor pune în aplicare noi măsuri de relaxare, urmând ca mall-urile, sălile de fitness şi piscinele exterioase să fie redeschise, va creşte numărul persoanelor care pot participa la evenimente, iar cei care vin din ţări cu număr mic de cazuri de coronavirus nu mai intră în autoizolare.

Astfel, se măreşte la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţii, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber. De asemenea, se măreşte la 6 numărul de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi pot circula ori forma grupuri pietonale. Evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane. Evenimentele private în spaţii deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 persoane.

Se reiau activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici. Însă, în interiorul centrelor comerciale nu se permite activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe minime de 2 metri între mese şi cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă; exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activităţile. Nu în ultimul rând, se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

Încep examenele naţionale

Săptămâna aceasta încep şi examenele de evaluare naţională pentru elevii ce termină clasa a VIII-a, însă Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la finalul săptămânii trecute că măsura controlului epidemiologic prin care elevilor cu o temperatură mai mare de 37,3 grade le este interzis accesul la examene ar reprezenta o încălcare a dreptului la educaţie. „Apreciem că interzicerea accesului elevilor care depăşesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educaţie, în condiţii egale, al elevilor care ar urma să fie excluşi de la examenele de Evaluare naţională şi Bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare”, a explicat fostul europarlamentar ALDE.

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii au stabilit, printr-un ordin comun, măsurile care trebuie respectate în şcoli la examenele naţionale care încep luni, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. Documentul prevede stabilirea de circuite de intrare şi de ieşire a elevilor şi a personalului didactic în şcoli, modul în care realizează igienizarea / dezinfecţia, precum şi măsurarea temperaturii tuturor celor care intră în şcoală. „În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament", prevede ordinul comun al ministerelor.

Ţările pentru care a fost eliminată obligativitatea izolării la domiciliu

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat şi lista cu toate ţările pentru care se elimină obligativitatea carantinei sau autoizolării la domiciliu atunci când cetăţenii revin în România din aceste ţări, dacă, bineînţeles, sunt asimptomatici. Lista, care în prezent cuprinde 17 ţări exclusiv din Europa, se va actualiza săptămânal de către Institutul Naţional pentru Sănătate Publică. Astfel, este vorba despre Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Confederaţia Elveţiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Sunt considerate ţări „sigure” acelea care au un coeficient mai mic de cinci cazuri noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus, în medie, în ultimele 14 zile, la un milion de locuitori. Autorităţile au precizat că cetăţenii care vin în ţara noastră din statele care nu se regăsesc pe respectiva listă, dar care tranzitează ţări care sunt exceptate, au în continuare obligaţia izolării la domiciliu sau a carantinării (la cerere).