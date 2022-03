Ora Pământului, cea mai mare acţiune voluntară de mediu, pe 26 martie. Companii, instituţii, oameni din 8.000 de oraşe se alătură evenimentului

Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment global, organizat şi susţinut de către WWF Internaţional, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an.

Această acţiune are ca scop sensibilizarea consumatorilor faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii şi oprirea aparatelor electrocasnice neesenţiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât şi de către instituţii şi unităţi economice.

„În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-şi arăta grija faţă de natură şi de a-i ajuta pe alţii să înţeleagă importanţa vitală pe care o are în viaţa noastră. Natura este „Acasă” şi este urgent pentru fiecare dintre noi să începem să îi acordăm mai multă atenţie. Acum, mai mult ca nicio-dată, când asistăm la o criză climatică dublată de pierderea biodiversităţii, este momentul să ne unim eforturile pentru a opri degradarea naturii şi pentru a accel-era refacerea ei până în 2030. De Ora Pământului, stingem lumina şi transmitem un mesaj simplu: suntem impreuna in aceasta misiune si fiecare dintre noi are un rol important în crearea un viitor sustenabil pentru oameni şi pentru planetă”, a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.

WWF România organizează de Ora Pământului o serie de workshop-uri în săptămâna 21- 25 martie 2022, pentru ca oamenii să înveţe importanţa implicării lor în restabilirea echilibrului naturii.

În cadrul workshop-urilor, se va vorbi despre importanţa naturii în viaţa noastră, despre cum să fii echilibrat prin mişcare, despre cum se reconstruieşte lumea, despre cum să oferi un viitor mai bun naturii prin reciclarea tehnologiei şi despre cum să găteşti sustenabil.