Omicron trebuie tratat cu maximă prudenţă. Medic: „Cine se mai opune în momentul ăsta purtării măştii este ori criminal, ori cretin iremediabil”

În acelaşi timp, miniştrii Sănătăţii din cadrul grupului G7 (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite) s-au reunit de urgenţă, la Londra, pentru a discuta despre tulpina Omicron a noului coronavirus. Chiar înainte de reuniune, prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, a anunţat că va închide graniţele pentru toţi străinii. Ieri, aceeaşi măsură a luat-o şi Israelul.

Belgia – acolo unde a fost depistat primul caz din Europa –, Cehia, Portugalia, Austria, Germania, Italia, Scoţia, Olanda, Canada, Israel, Australia au deja infecţii confirmate.

În acest context, Cristian Apetrei, medic virusolog şi profesor de boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, arată că Omicron are o „transmisibilitate foarte mare şi încărcături virale foarte mari”. „În ultimele două zile am citit în mod repetat afirmaţia că, deoarece nouă varianta Omicron nu pare a avea o patogenicitate foarte crescută, faptul că are o transmisibilitate mare e un lucru bun. Pentru că toată lumea se va imuniza rapid şi în felul asta vom scăpa mai repede. Că ceea ce se întâmplă este ilustrarea a ceea ce este scris în cărţile de virologie, anume că pe măsură ce tulpinile îşi cresc transmisibilitatea, le scade patogenicitatea. Cu părere de rău, o să trebuiască să vă dezamăgesc”, avertizează dr. Cristian Apetrei, pe Facebook.

Medicul susţine că impactul modificărilor genetice asupra comportamentului virusului este diferit de la un scenariu la altul. Mai mult, populaţia Africii de Sud este destul de diferită de populaţiile europene, astfel încât nu se ştie cum va evolua virusul în Europa. „Populaţia Africii de Sud este destul de diferită de populaţiile europene. Numai 6% din această populaţie are vârste mai mari de 65 de ani. Prevalenţa obezitaţii şi a altor factori de risc sunt diferite. Studiile care vor concluziona patogenicitatea trebuie efectuate în Europa, cu care ne comparăm”, explică specialistul.

Medicul susţine că momentan tot ceea ce putem face este să ne protejăm şi să purtăm masca. „A fi foarte optimist în momentul ăsta este destul de iresponsabil. Ca de obicei, cea mai bună atitudine este prudenţa. Masca. O spun cu toată responsabilitatea profesională şi îmi pun întreaga carieră jos: cine se mai opune în momentul asta purtării măştii în mod sistematic şi corect este ori criminal, ori cretin iremediabil. Şi, dacă nu-i convine, să mă dea în judecată. Iar cei care trebuie să aplice legea poate că ar trebui să-i mai rărească în comunitate pe aceşti spreaderi”, a explicat Cristian Apetrei.

Avem profil epidemiologic african

La rândul lui, cercetătorul Octavian Jurma spune că ridică nişte semne de întrebare modul rapid în care Omicron a dobândit dominanţa faţă de Delta în secvenţierile făcute în Africa de Sud. „În doar 2 săptămâni a ajuns de la 0 la 75% şi probabil că a atins deja la 100% din noile secvenţieri”, spune Octavian Jurma pe Facebook.

Cercetătorul susţine că pericolul există şi că ar fi bine ca oamenii să se vaccineze chiar dacă au trecut prin COVID-19. „România are un profil epidemiologic foarte asemănător cu Africa de Sud, care s-a vaccinat într-un procent de 35%. Avem o rată mică de vaccinare şi o rată uriaşă de infectare după un val Delta devastator. Probabilitatea că Omicron să ajungă în România cu ocazia Sărbătorilor este de 100% şi va fi identificată prin secvenţiere probabil în luna decembrie, cel târziu în luna ianuarie.(…) Nu ştim cum se comportă Omicron într-o populaţie înalt vaccinată, însă ştim sigur că România are un profil african, nu european în privinţă vaccinării şi a gestionării pandemiei. Aşadar, pentru România este o certitudine că Omicron este o ameninţare foarte serioasă pentru cei nevaccinaţi şi o ameninţare încă necunoscută pentru cei vaccinaţi. Având în vedere că cei trecuţi prin boală dobândesc o imunitate premium faţă de COVID-19, Omicron este un motiv suplimentar să ne vaccinăm dacă am trecut prin boală şi să ne facem boosterul dacă ne-am vaccinat. Prin vaccinare putem transforma catastrofa din valul 4 într-un triumf în faţa valului 5”, a subliniat Octavian Jurma.

Ursula von der Leyen: „Trebuie să câştigăm timp”

Pe de altă parte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că a început o „cursă contra cronometru” pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2. Aceasta a cerut populaţiei să-şi ia măsuri de precauţie pentru a le da cercetătorilor timp să analizeze această nouă variantă, adăugând că producătorii de vaccinuri au nevoie de două până la trei săptămâni pentru „a avea o viziune completă asupra caracteristicilor mutaţiilor” acestei noi variante care a fost semnalată de Africa de Sud către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe 24 noiembrie. „Trebuie să câştigăm timp”, a subliniat şefa Comisiei Europene, care le-a adresat cetăţenilor europeni un mesaj în care le cere să se vaccineze, să poarte masca şi să respecte distanţarea necesară pentru a preveni infectarea.

Ea a amintit că în contractul semnat de Comisia Europeană cu grupul farmaceutic Pfizer-BioNTech pentru achiziţia în total a 1,8 miliarde de doze de vaccin există o clauză referitoare la situaţia apariţiei unei variante a coronavirusului care ocoleşte vaccinul existent în prezent. Conform acestei clauze, Pfizer-BioNTech trebuie să-şi adapteze vaccinul într-un termen de 100 de zile. De altfel, alianţa Pfizer-BioNTech a decis să accelereze producerea unei doze specifice „booster” de vaccin împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, care să fie gata în 100 de zile.

Pfizer şi BioNTech – care dezvoltă împreună cel de-al doilea cel mai administrat vaccin din lume, după vaccinul AstraZeneca-Oxford – au lansat un studiu pentru a verifica dacă acest vaccin răspunde în mod favorabil Omicron. Compania americană în domeniul biotehnologiei Moderna, concurentă, a anunţat săptămâna trecută că pregăteşte un vaccin specific, care urmează să fie gata în primul trimestru al lui 2022.

AstraZeneca-Oxford şi Novavax mizează, la rândul lor, pe o modificare a vaccinurilor lor.

Persoanele care au făcut prima doză cu AstraZeneca pot face rapelul cu un vaccin ARN mesager fără recomandare

Persoanele care au făcut prima doză cu AstraZeneca pot face rapelul cu un vaccin ARN mesager fără recomandare, arată o postare pe pagina de Facebook RO-Vaccinare. Este permisă vaccinarea cu un alt tip de vaccin pe bază de ARN mesager, la doza a doua, pentru toate persoanele care au fost vaccinate cu prima doză de Vaxzevria/AstraZeneca şi care optează pentru schimbarea vaccinului, mai arată sursa citată.

Sursa citată reaminteşte: „Vaccinarea persoanelor care au trecut prin infecţie cu SARS-CoV-2 nu este contraindicată; în aceste situaţii, vaccinarea poate fi iniţiată după vindecare. În conformitate cu RCP-ul fiecărui tip de vaccin, intervalul maxim între doza 1 şi doza a-2-a este: - până la 42 de zile pentru vaccinul Moderna; - până la 42 de zile pentru vaccinul Pfizer BioNTech; -până la 12 săptămâni pentru vaccinul Vaxzevria (AstraZeneca). În situaţia depăşirii intervalelor menţionate, nu se va refuza vaccinarea, aceasta se va face prin prezentare directă într-un centru de vaccinare, fără programare prealabilă”. De asemenea, dacă o persoană dezvoltă infecţie cu SARS-CoV-2 după administrarea dozei 1 de vaccin împotriva COVID-19, aceasta va putea fi vaccinată după vindecare, prin continuarea schemei iniţiale de vaccinare cu acelaşi produs, adică se va administra doar doza a-2-a.