Maratonul vaccinării anti-COVID ajunge şi în Bucureşti. Când şi unde vă puteţi vaccina fără programare

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că în prima jumătate a lunii mai va avea loc şi în Bucureşti un maraton al vaccinării similar celui organizat zilele acestea la Timişoara. În plus, medicul militar a adăugat că evenimente de acest gen vor fi organizate şi în alte oraşe. El a precizat că a discutat deja cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie din România şi că aceştia şi-au arătat disponibilitatea de a organiza astfel de evenimente de vaccinare, prin implicarea personalului medical şi a corpului academic.

Trebuie să combinăm acest eveniment medical cu unul social şi cultural Valeriu Gheorghiţă coordonatorul campaniei de vaccinare

„Pe 7-9 mai va fi acest maraton al vaccinării la Bucureşti. Foarte probabil, locaţiile vor fi două: la Sala Palatului şi la Biblioteca Naţională. Trebuie să combinăm acest eveniment medical cu unul social şi cultural. Va fi nevoie doar de cartea de identitate”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Gheorghiţă a menţionat că la maratonul de la Bucureşti se va putea vaccina oricine, indiferent unde are domiciliul. „Cu siguranţă este un eveniment care, aşa cum s-a observat la Timişoara, este aşteptat de multă lume, pentru că realmente sunt persoane care din comoditate nu intră pe platformă să se programeze, sunt persoane care nu se descurcă să intre pe platformă şi atunci cred că flexibilitatea şi adaptabilitatea la situaţia reală trebuie să fie în momentul de faţă extrem de importante”, a adăugat Valeriu Gheorghiţă.

În ceea ce priveşte rapelul pentru cei care se vaccinează în cadrul acestor maratoane, medicul a precizat că se vor organiza evenimente similare, la trei săptămâni în cazul celor în care se foloseşte serul Pfizer, iar cei care nu se pot prezenta la maraton pot face rapelul în centrele care folosesc acelaşi tip de vaccin.

Măsurile restrictive s-ar putea relaxa în Capitală

În acest context, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat că, potrivit datelor centralizate ieri, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucureşti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerând că este „foarte posibil” ca indicele de infectare să scadă sub 3,5 la mie zilele următoare. „Rata de incidenţă este de 3,68 astăzi, deci coboară, uşor-uşor, spre 3,5. Deocamdată, măsurile de siguranţă sanitară sunt aceleaşi pe care le-am aplicat şi până acum”, a anunţat duminică prefectul municipiului Bucureşti, Alin Stoica, la B1 TV. „În momentul în care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi până la 21.00 în toate zilele şi vor putea fi deschise şi sălile de fitness în interior”, a menţionat Stoica. Conform acestuia, în următoarele zile „sau poate chiar mâine” (astăzi - n.r.), este posibil ca rata de infectare să ajungă sub 3,5 cazuri la mia de locuitori.

Nu trebuie să ne relaxăm

Alin Stoica anunţă că autorităţile se vor întruni „imediat” ce se va constata scăderea ratei de infectare sub 3,5 pentru a relaxa măsurile restrictive privind deplasarea persoanelor şi programul agenţilor economici. „Trebuie să fim conştienţi de faptul că, deşi pare o rată mică acum, nu sunt puţine cazuri. Pentru că, de fapt, ce e peste 3 este o rată mare, care pune presiune pe sistemul sanitar. Nu trebuie să ne relaxăm şi să considerăm că deja lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt. Vedem că deşi rata de incidenţă scade, avem foarte mulţi oameni internaţi în stare gravă şi foarte gravă în ATI, sunt foarte mulţi intubaţi”, a spus prefectul. Alin Stoica a adăugat că la nivelul Capitalei se poartă discuţii pentru înfiinţarea unui centru de vaccinare drive thru în sectorul 6, pe modelul celui deschis sâmbătă la Deva.

Cum a decurs maratonul vaccinării de la Timişoara

Peste.4.500 de persoane s-au vaccinat, până duminică la prânz, în cadrul Maratonului Vaccinării de la Timişoara. Campania, în care au fost implicaţi 500 de voluntari, a fost prima în care s-au putut face vaccinări cu serul Pfizer fără programare, doar cu buletinul.

Maratonul Vaccinării de la Timişoara a început vineri la ora 16.00. Cu o oră înainte de a începe vaccinarea efectivă, zeci de persoane erau adunate la coadă, cele mai multe programate pe platforma de vaccinare înainte ca inoculările de la Centrul Regional de Afaceri Timişoara, acolo unde este organizat maratonul, să fie permise fără programare. De vineri, de la ora 16.00, până la miezul nopţii s-au vaccinat 1.147 de persoane. Sâmbătă, de la ora 00.00 până la ora 24.00, s-au vaccinat 2.407 persoane, în timp ce duminică noaptea, de la ora 00.00 până la ora 8.00 s-au vaccinat peste 300 de persoane. Astfel, s-a ajuns ca duminică la prânz să fie peste 4.500 de persoane vaccinate în cadrul Maratonului Vaccinării de la Timişoara.

„A fost plin de momente emoţionante“

Chiar dacă ţinta de 10.000 de vaccinări nu a fost atinsă, medicul Dorel Săndesc, iniţiatorul campaniei, a declarat că, după startul maratonului, voluntarii implicaţi în campanie au fost „foarte bucuroşi de reacţia extraordinară a oamenilor”. „Tot ce am făcut aici este iniţiat de un mic ONG, Asociaţia pentru ATI Aurel Mogoşeanu, şi susţinut de tot corpul medical timişorean. Peste 500 de voluntari au făcut acest efort, în timpul lor liber, în weekend. Am încercat să resuscităm dorinţa de vaccinare, care era pe stingere. Am văzut că o campanie caldă, adevărată, din suflet, făcută intensiv, poate avea un impact deosebit şi oamenii vin într-un număr foarte mare”, a declarat Dorel Săndesc.

Medicul a declarat că, încă de la primele ore, voluntarii au avut parte de momente emoţionante. Pe de o parte, au fost oameni în vârstă care au mers să se vaccineze. Pe de altă parte, au fost oameni trecuţi prin boală care au supravieţuit miraculos. „Sunt foarte multe cazuri speciale. Foşti pacienţi care au avut 90 la sută din plămâni afectaţi au venit să se vaccineze. Au fost cei de la Timişoara Bikers, care au venit cu motoarele să se vaccineze. Maestrul Ştefan Popa Popa’s a venit să se vaccineze cu familia, cei de la Cargo, care au realizat şi un clip de promovare. A fost plin de momente emoţionante, de poveşti extraordinare. Eforturile noastre sunt răsplătite. Ne simţim răsplătiţi peste măsură prin faptul că reuşim să resuscităm spiritul vaccinării, care e singura cale spre libertate şi normalitate”, a mai declarat medicul Dorel Săndesc.