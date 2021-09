Lista celor peste 600 de localităţi şi peste 100 de municipii şi oraşe cu rata de infectare de peste 3 la mie

Bucureştiul are o rată de infectare de 6,33 la mie. Foto: Arhivă

Dintre cele 111 municipii şi oraşe din întreaga ţară cu rata de infectare la 14 zile mai mare sau egală cu 3, oraşul Bragadiru din judeţul Ilfov are cea mai mare rată de infectare, respectiv 9,77 la mie, urmat de oraşul Popeşti - Leordeni din judeţul Ilfov, care are o rată de infectare de 9,02 la mie şi pe locul trei de oraşul Slănic din judeţul Prahova, care are o rată de infectare de 8,83 la mie.

Dintre municipile reşedinţă de judeţ, cea mai mare rată de infectare o are Timişoara, 8,08 la mie.

Bucureştiul are o rată de infectare de 6,33 la mie.

Iar dintre cele 610 de localităţi cu rata de infectare la 14 zile mai mare sau egală cu 3, pe primul loc se află localitatea Zâmbreasca din judeţul Teleorman, cu cea mai mare rată de infectare, 17,28 la mie, urmată de localitatea Ticvaniu Mare, judeţul Caraş Severin, cu o rată de infectare de 14,6 la mie şi pe locul trei localitatea Gura Vadului, din judeţul Prahova, cu o rată de infectare de 13,61 la mie.

Conform hotărârii de guvern de săptămâna trecută, în judeţele/localităţile cu o incidenţă între 3 şi 6 la mie, accesul la mai multe activtăţi este permis doar în baza certificatului verde, care atestă că o persoană a fost vaccinată, are un test COVID negativ sau a trecut prin boală în ultimele 6 luni.

Certificatul verde COVID-19 va fi necesar pentru accesul în localuri, restaurante, evenimente publice şi private, concerte, spectacole, piscine.





Listă localităţi cu incidenţă ridicată