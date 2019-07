Istoricul psihiatric al criminalului din Caracal: cum a obţinut permisul în 2018

Gheorghe Dincă şi-a preschimbat anul trecut permisul de conducere obţinut anterior în Italia pentru a putea conduce în România, fără a întâmpina probleme la examenul psihiatric. Asta deşi bărbatul acuzat de uciderea celor două fete din Caracal ar fi fost internat de mai multe ori la secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, ultima oară în 2010.

Diagnosticele de pe foaia de observaţie clinică generală a internării de 11 zile între 15 şi 26 aprilie 2010 l-ar fi putut împiedica să obţină avizul medical favorabil pentru permisul de conducere: a fost internat pentru sindrom anxios depresiv, dar în spital, medicii i-au pus diagnosticul la externare de „alte tulburări organice de personalitate şi de comportament datorite unei boli, cu vătămări şi disfuncţii cerebrale“, şi cu diagnosticul secundar de „tulburări mentale şi de comportament datorite folosirii alcoolului, sindrom de dependenţă, sindrom amnezic şi hepatită alcoolică“.

Potrivit foii de observaţie, Dincă a ajuns la Psihiatrie cu trimitere din ambulatoriu, fiind nedeplasabil la momentul internării.

„Evoluţia bolilor in psihiatrie nu este ca in matematică, o ecuaţie cu un rezultat unic, ci poate avea multe variabile, printre ele existând şi varianta de a avea o evoluţie bună, variantă care nu trebuie exclusă. O internare la psihiatrie sau un diagnostic psihiatric poate să ne lovească pe oricare dintre noi, iar o evoluţie bună ulterioară, sub tratament o perioadă, iar apoi eventual chiar fără tratament - în funcţie de evoluţie şi diagnostic - este o variantă posibilă. Faptul că în 2010 s-a externat cu diagnostic de dependenţă la alcool nu este de natură să îl împiedice să-şi preschimbe permisul în 2018. Sindromul de dependenţă la alcool arată că persoana a avut o vulnerabilitate faţă de alcool, o perioadă de consum crescut, dar care nu exclude posibilitatea ca persoana să nu mai fi consumat alcool de ani de zile“, explică medicul psihiatru Elisabeta Simona Cotnăreanu, de la clinica Psi Support SRL, instituţie autorizată pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule.

Medicul de familie ar fi trebuit să completeze istoricul psihiatric

Totuşi, existenţa unui astfel de istoric psihiatric ridică un semn de întrebare pentru psihiatrul care trebuie să vizeze permisul de conducere. „Atunci când o persoană vrea să-şi înnoiască permisul, înainte de a se prezenta la medicii specialişti, ea trebuie să treacă mai întâi pe la medicul de familie care completează rubrica de antecedente medicale, inclusiv pe cele psihiatrice“, subliniază dr. Elisabeta Simona Cotnăreanu.



