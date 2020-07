Efectele „relaxării”: de trei ori mai multe cazuri zilnice de COVID faţă de luna mai Cu ce sechele rămân bolnavii vindecaţi

Reluarea activităţii, nerespectarea măsurilor de distanţare şi a celor sanitare, precum şi atitudinea sceptică a multor români cu privire la pericolul pe care îl reprezintă noul coronavirus le-a determinat pe autorităţi să amâne măsurile de relaxare care ar fi trebuit să intre ieri în vigoare.

Numărul noilor infectări cu SARS-CoV-2 este în creştere atât în România, cât şi în Europa, ca urmare a măsurilor de relaxare luate de autorităţi pentru repornirea economiei, după perioada martie-aprilie, atunci când oamenii au fost obligaţi să stea acasă. Odată cu relaxarea au fost impuse şi o serie de restricţii menite să limiteze răspândirea noului coronavirus, însă ele nu sunt respectate întru totul nicăieri, astfel că numărul îmbolnăvirilor a crescut.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează asupra riscului unui „al doilea val” în Europa, în iarnă, pe fondul statisticilor în creştere, al lipsei unui vaccin anti-COVID şi al faptului că răspândirea virusului se manifestă exponenţial, nu aritmetic.

Asta înseamnă că o persoană infectată va transmite noul coronavirus la alte trei, care la rândul lor vor îmbolnăvi nouă oameni, adesea până ca primul individ să fie depistat pozitiv. Însă problemele cele mai mari sunt puse de purtătorii virusului asimptomatici care nu au motive să se testeze şi răspândesc virusul fără să ştie.



Datele Datele WordOMeter – platforma care centralizează raportările legate de COVID-19 la nivel mondial – arată că numărul cazurilor active în România (vezi grafic), precum şi cel al cazurilor noi sunt în creştere.

România a revenit la nivelul din aprilie

Conform graficelor sursei citate, România se află în prezent într-o situaţie similară cu perioada 15-18 aprilie în ceea ce priveşte numărul de noi cazuri. Cel mai mare număr de cazuri active din ţară s-a manifestat în data de 29 aprilie, când aveam 7.716 pacienţi infectaţi. În prezent, numărul cazurilor active este de 6.269, iar datele sunt în creştere.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, ieri, la 27.296 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 326 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp, sunt înregistrate 1.667 de decese, iar 19.314 persoane s-au vindecat. Numărul pacienţilor internaţi la terapie intensivă a ajuns la 222

.

Ministrul Sănătăţii: Ne-am relaxat cam devreme

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, e de părere că românii s-au relaxat „un pic cam devreme” şi a arătat că în unele oraşe secţiile de Terapie Intensivă sunt pline de pacienţi bolnavi de COVID-19.

„Suntem de două săptămâni într-o creştere a numărului de cazuri, dar putem gestiona aceste cazuri. Ar trebui totuşi ca cei care şi-au asumat aceste măsuri de relaxare, dincolo de Guvern sau Ministerul Sănătăţii, să le şi respecte. Recomand în continuare prudenţă, precauţie, reguli de igienă, distanţare fizică, purtarea măştii în spaţii închise. Avem şi azi (n.r. – marţi) 388 de cazuri noi, 205 cazuri în terapie intensivă. (...) Avem oraşe şi spitale unde secţiile de terapie intensivă sunt pline şi trebuie să transferăm bolnavii în altă parte. Cred că ne-am relaxat un pic cam devreme”, a declarat Nelu Tătaru.

Raed Arafat: Aşteptăm la spital!

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, le-a transmis la rândul său un mesaj clar celor care nu cred sau minimalizează riscul de infectare cu noul coronavirus: boala este gravă şi mulţi dintre cei infectaţi rămân cu sechele.

„Aceste cazuri există, cine nu crede să-i caute pe cei care s-au externat şi care erau simptomatici. Să spună ei cum s-au simţit când erau în spital. Am văzut în ultima perioadă, unele televiziuni au arătat interviuri cu oameni care au zis clar: n-am crezut şi uite că am ajuns şi intubat. (…) Atât de greu vorbeau, respirau greu. Nu e o boală care este foarte simplă, are unele complicaţii pe care nu le vedem ca altele, are complicaţii nu numai pe sistemul pulmonar. Situaţia oricând poate să degenereze. Chiar dacă pare dur ce zic acum, la un moment dat, dacă nimeni nu vrea să creadă şi nimeni nu vrea să asculte ne rămâne o singură soluţie: aşteptăm la spital! Primul venit, primul servit! Stăm şi aşteptăm şi să nu uite lumea că vom ajunge la situaţia, nu eu, medicii, cum s-a întâmplat în alte ţări, să decidă cine rămâne în viaţă şi cine nu. Sună extrem de cinic, dar este realitatea!”, a spus Raed Arafat.

Un studiu realizat la Universitatea din Minnesota arată exact la ce se referă şeful DSU, Raed Arafat.

Studiu: pacienţii vindecaţi rămân cu sechele

Cercetătorii au constatat că peste 75% din pacienţii internaţi în stare gravă care s-au vindecat prezentau anomalii respiratorii. Nici în cazul pacienţilor care au dezvoltat o infecţie medie rezultatele nu au fost mai bune: 40% din ei aveau probleme respiratorii după vindecare. Rata anomaliilor a fost mult mai mare în cazurile severe (94,1%) decât în cazul bolilor uşoare (37,5%). Majoritatea pacienţilor din grupul bolnavilor sever (70,6%) au fost bărbaţi şi au fost mai în vârstă decât pacienţii care au dezvoltat o boală mai uşoară.

Studiul retrospectiv a fost efectuat pe 57 de pacienţi adulţi infectaţi cu noul coronavirus apoi vindecaţi şi externaţi de la Spitalul din Zhuhai, China.

Potrivit WorldOMeter, numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus era, ieri, de 10.614.000, iar numărul deceselor a ajuns la 514.622. Un număr de 5.823.371 de persoane s-au vindecat. Din numărul total de cazuri, 2.727.996 sunt înregistrate în Statele Unite ale Americii (cu 130.123 decese), urmate de Brazilia cu 1.408.485 de cazuri şi 59.656 de decese. Rusia şi India sunt următoarele în clasamentul numărului total de infectări cu câte 600.000 de cazuri fiecare.

Grecia închide frontierele terestre

Grecii s-au speriat după creşterea bruscă a infectărilor şi ar putea face un pas înapoi în privinţa măsurilor de relaxare. După o curbă epidemiologică descendentă, Grecia a raportat aproximativ 100 de cazuri în doar patru zile, dintre care 30 de contagieri în rândul persoanelor venite din străinătate.

Consultantul în turism Răzvan Pascu spune că Grecia îşi închide mare parte din frontiere.

„Multe dintre punctele de trecere a frontierei în Grecia au fost sau urmează să fie închise. Singura care va rămâne deschisă este Kulata-Promachonas. Ministerul Turismului din Grecia mi-a confirmat această informaţie. Recomandarea mea este să mergeti cu maşina prin Bulgaria, ocoliţi Macedonia de Nord, chiar dacă sunteţi din vestul României şi ar fi mai uşor prin Macedonia. În acest moment, autorităţile elene par că îşi doresc să limiteze foarte mult numărul turiştilor care ajung terestru şi că avionul este cea mai bună opţiune acum (se va putea zbura şi spre insule). Inclusiv pe formularul care se completează online apare doar un singur punct de trecere a frontierei dacă alegi maşina sau autocarul ca modalitate de transport: Kulata-Promachonas”, a scris Răzvan Pascu pe blogul său.

În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Externe confirmă cele spuse de Pascu şi menţionează că autorităţile elene competente pot modifica fără niciun preaviz condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, în funcţie de numărul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi înregistrate pe parcurs.