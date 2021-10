Diana Şoşoacă, la morga Institutului „Marius Nasta”: De ce puneţi morţii în saci de plastic? Astea sunt crimele din România

"Acum se îmbraca oamenii. Cosmonauţii. Suntem la "Marius Nasta", unde am de ridicat un decedat dintr-o familie de politicieni apusă. Aşa sunt ţinuţi morţii la "Marius Nasta", vezi Doamne nu mai sunt locuri la morgă. Ia deschide uşa! Deci protocolul spune că nu mai ai voie să îi pui în saci negri, ei îi pun în saci negri. Deci asta este morga de la "Marius Nasta". Noul protocol, care s-a schimbat datorită intervenţiei mele, spune că nu mai aveţi voie să-i puneţi în saci de plastic. Care este motivul pentru care morţii se bagă în sac de plastic? Cine v-a ordonat dumneavoastră să-i băgaţi în saci de plastic? Chemaţi-o pe doamna Mahler! De ce puneţi morţii în saci de plastic?", l-a întrebat senatoarea pe un bărbat reponsabil cu transportul pacienţilor decedaţi, în timp ce transmitea live pe Facebook întreaga scenă.

Ulterior, Şoşoacă a intrat într-un corp de clădire de la "Marius Nasta", unde a întrebat-o pe una dintre angajate de ce morţii se pun în saci de plastic.

"Doamnă, sunt senator şi îmi răspundeţi că aveţi această obligaţie. Chemaţi-o pe doamna Mahler! De ce puneţi morţii în saci de plastic? Să vină directorul acum! Fantastic! Inadmisibil! Astea sunt crimele din România! Vreau şi eu să vorbesc cu cineva de aici!", a strigat senatoarea la o angajată a Institutului.

Mai târziu a venit şi Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", iar senatoarea i-a adresat aceiaşi întrebare.

"E spaţiu public şi aici se întâmplă crime! Vreau să ştiu cine a dat ordin să fie puşi oameni în saci de plastic? Nu aveţi dreptul să puneţi oameni în saci de plastic!", i-a spus Diana Şoşoacă managerului Beatrice Mahler.

Beatrice Mahler a spus însă că se respectă procedura.

„Cei care au mai mult de 14 zile sunt îmbălsămaţi şi sunt puşi în sicriu. Cei care sunt sub 14 zile sunt puşi în saci de plastic conform procedurii”, a afirmat managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".

Discuţia a fost însă întreruptă de rudele unui pacient decedat nemulţumiţi de faptul că nu ar fi fost informaţi de medici că pacientul s-a stins fulgerător, deşi vorbiseră cu el la telefon cu doar două ore înainte.

Diana Şoşoacă a intervenit sugerându-le să nu ridice cadavrul rudei decedate.

„Diana Şoşoacă, senator: „Vă sfătuiesc să nu ridicaţi mortul!”

Ulterior, în urma nemulţumirilor rudelor, Beatrice Mahler i-a rugat pe oameni să se calmeze, deoarece au ridicat tonul.

Diana Şoşoacă a intervenit şi a spus că uneia dintre acele persoane i-a murit soţul, moment în care Beatrice Mahler a adăugat că „acesta este COVID-ul...”.

Senatoarea a acuzat însă că „aceste sunt crime împotriva umanităţii”.

"Nu doamnă, asta este crimă! Sunt crime împotriva umanităţii, doamna Mahler! Mi-aţi permis să intru la ATI, în container erau 12 grade... Vă depun plângere penală, doamna Mahler! Oamenii erau acoperţi cu cearşaf. Chemaţi Poliţia, vreau să depun plângere împotriva tuturor din acest spital! Se dă şpagă, nu toţi sunt senatori, să intre! Şi mie mi-a murit un prieten, era într-un container, am înregistrat! Am martori şi am înregistrări, doamna Mahler! Pentru că eu totul am înregistrat. E înregistrat, doamnă, sunteţi şi dumneavoastră înregistrată!", a strigat Diana Şoşoacă

"Să vii să aduci un ceai de mentă tre să aduci şpagă!", s-a plâns o femeie.

Transmisiunea pe Facebook a Dianei Şoşoacă a durat circa o oră şi jumătate.