De ce este vital să raportăm autorităţilor rezultatele pozitive la testele COVID-19

Medicul de familie Rodica Tănăsescu susţine că mulţi îşi cumpără teste rapide antigen de pe piaţă şi se autotestează acasă, dar nu raportează autorităţilor sanitare, în cazul în care apare un rezultat pozitiv, o infectare. „Ne cam furăm singuri căciula pentru că sunt destul de mulţi care procedează aşa. Testul le iese pozitiv, dar nu raportează. Nici medicului de familie nu îi comunică. Am avut şi eu pacienţi care s-au testat, au ieşit pozitivi, dar nu mi-au zis absolut nimic. Abia după cinci-şase zile, când starea lor s-a înrăutăţit, m-au sunat şi mi-au spus că s-au testat şi că au COVID-19. Păi ştiu eu pe unde au umblat în acest timp, pe câţi au mai infectat, pentru că avem destule persoane care sunt mai puţin responsabile.

Abia după cinci-şase zile, când starea lor s-a înrăutăţit, m-au sunat şi mi-au spus că s-au testat şi că au COVID-19. Rodica Tănăsescu medic de familie

Pacienţii se cam tem de adevăr, sunt în stare să se mintă chiar şi pe ei. Mulţi îşi spun «Nu e bun testul! Am răcit că m-am spălat pe cap şi nu m-am uscat cum trebuie», «am ieşit mai prost îmbrăcat în curte» sau «m-a tras curentul». Cred că autorităţile ar trebui să prevadă pedepse clare şi dure pentru cei care nu raportează astfel de teste pozitive la COVID-19”, spune medicul de familie.

Testul poate da un rezultat fals-negativ

Rodica Tănăsescu mai susţine că realizarea acestor teste acasă vine cu nişte riscuri pentru sănătate. „Mulţi nu îl fac corect, pentru că vorbim de o manoperă specifică, nu foarte complicată, dar, repet, specifică. În plus, este destul de dificil să îţi faci singur un astfel de test pentru că, în principiu, trebuie să te ajute cineva la prelevare. Drept urmare, multe teste făcute la domiciliu ies cu rezultat fals-negativ. Omul stă liniştit, umblă pe străzi sau, mai grav, cu metroul şi infectează în stânga şi în dreapta. În plus, respectivul pacient pierde timp preţios pentru că nimeni nu îi prescrie un tratament şi nu îl ţine sub supraveghere. Drept urmare, se poate îndrepta foarte uşor spre o formă mai gravă a bolii”, a subliniat medicul Rodica Tănăsescu.

Reamintim că secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Andreea Moldovan, a vorbit, luni, într-o conferinţă de presă, despre creşterea capacităţii de testare pentru a afla adevărata dimensiune a pandemiei. „Medicii de familie vor avea teste antigen - de săptămâna aceasta, după ce definitivăm partea legislativă. Sunt teste care au sensibilitate la persoanele cu simptome sugestive”, a declarat Andreea Moldovan. Potrivit acesteia, la persoanele asimptomatice, rata de sensibilitate a acestor teste este mai scăzută, de aceea se merge în continuare pe testarea RT-PCR.