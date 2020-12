De ce să mă vaccinez împotriva COVID-19? Cum răspund specialiştii

Pandemia de COVID-19 a făcut până acum peste 1.600.000 de victime în întreaga lume. Două ţări occidentale – Marea Britanie şi SUA – au început deja campanii de vaccinare a populaţiei cu primul ser de la Pfizer-BionTech care a primit autorizaţie de urgenţă atât de la Agenţia de Reglementare a Medicamentelor şi Produselor Medicale din Marea Britanie - MHR - cât şi de la FDA - Agenţia Americană pentru Alimente şi Medicamente.

Vaccinarea nu este un tratament împotriva COVID-19, ci o metodă de prevenţie a îmbolnăvirii cu noul coronavirus, precum şi de reducere a riscului de a dezvolta o formă severă de boală.

Chiar şi aşa ar trebui oamenii să se vaccineze împotriva COVID-19? ”În primul rând, oamenii nu ar trebui să se vaccineze. În schimb, oamenii merită să de vaccineze. Ce vreau să spun cu asta? În timpul pandemiei, noi, toţi, am învăţat foarte multe lucruri. De exemplu, am învăţat că majoritatea oamenilor, vor face COVID şi vor trăi. Din anumite puncte de vedere, sunt statistici care spun că 95% - 98% din oameni – vor face boala şi vor trăi. Însă, faptul că nu eşti într-o categorie în mod particular de risc nu înseamnă că riscul nu există. Vrei să te vaccinezi şi merită să te vaccinezi, în primul rând, pentru că ştii că imunitatea pe care ţi-o dă vaccinul poate foarte bine să-ţi garanteze în acest moment că fie nu vei face deloc boala, fie vei face maximum o formă uşoară – vei avea semne uşoare – şi cu titlu mare de probabilitate – deşi lucrul acesta, deocamdată ,nu a fost studiat şi aşteptăm rezultatele acelor studii - există o şansă foarte bună ca, prin vaccinare, să nu mai fii contagios”, argumentează medicul.





Iar dacă nu mai eşti contagios, nu mai poţi să dai boala altuia, mai puţin norocos imunitar decât tine, adaugă specialistul.





”Şi cred că, din aceste două mari constatări – că este un fel de a-ţi proteja ţie sănătatea şi în mod secundar e posibil să protejezi sănătatea altuia – fără să-ţi fie limitată libertatea de mişcare, cred că vei vrea să te vaccinezi”, conchide dr. Gabriel Diaconu.