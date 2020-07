Cum s-a extins un focar de COVID-19 într-un cămin din Bucureşti pentru că DSP a refuzat testarea imediată după un deces. „Ne rugăm de DSP să ne testeze”

Conform metodologiei oficiale de testare elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, persoanele instituţionalizate asimptomatice şi personalul de îngrijire din centre rezidenţiale trebuie testaţi obligatoriu de două ori pe lună, chiar şi dacă în centrul respectiv nu există cazuri de coronavirus.

Prima persoană confirmată cu COVID-19 în căminul de bătrâni din Sectorul 1 a fost pe 12 iulie. Adică în urmă cu opt zile. Directoarea căminului, Iuliana Căpraru, a precizat că persoana depistată a fost internată pe 11 iulie la spitalul Elias, iar informaţia privind infectarea acesteia a ajuns la ei duminică seara.

Direcţia de Sănătate Publică a fost informată imediat despre această situaţie încă din cursul serii de duminică. Deşi persoana infectată duminică a murit luni, 13 iulie, la spitalul Elias, testarea nu a început imediat pentru bătrânii aflaţi în cămin.

La trei zile de la primirea informaţiei, 15 iulie, s-au făcut 50 de teste în cadrul căminului. Nu au fost testaţi însă toţi rezidenţii, bătrânii aflaţi în cămin, iar testarea nu a fost efectuată de reprezentanţii Direcţiei de Sănătăte Publică. Dintre cele 50 de persoane testate, 23 reprezintă personal al căminului şi 27, rezidenţi ai căminului, care se aflau la etajul unu, locul unde fusese descoperit cazul anterior de COVID-19.

„Am contactat DSP luni, marţi, miercuri am făcut n tabele, hârtii, raportări, hârtii către DSP. Miercuri după amiază, o asistentă a mers la laboratorul DSP, unde i s-au dat testele. Asistenta a venit în cămin şi a făcut recoltările, s-a dus la laboratorul spitalului Militar, tot asistenta noastră a dus testele şi s-a încheiat ziua de miercuri. Joi, am sunat să întrebăm care sunt rezultatele, nimic. Teste s-au făcut doar la etajul la care a fost pacientă depistată pozitivă. Am aflat rezultatele vineri”, a declarat Iuliana Căpraru.

Testarea celor 50 de persoane în data de 15 iulie a descoperit două infirmiere pozitive, iar şapte alte persoane care se aflau internate în cămin au avut, la rândul lor, teste pozitive. Rezultatele au venit pe 17 iulie, iar persoanele infectate au fost duse la Matei Balş, Victor Babeş şi Rol1-Otopeni. Un nou caz a apărut în cursul zilei de sâmbătă, 18 iulie, acesta fiind internat la spitalul Elias.

„DSP ne-a spus că sunt foarte ocupaţi când le-am cerut să testeze rezidenţii. DSP a decis să fie testat doar etajul unu şi personalul, noi făcusem variante de tabel cu tot căminul că aşa ni se părea normal, să avem o situaţie clară. Logic era ca DSP să vină a doua zi şi să testeze tot, cap coadă, iar la o săptămână să repete. A trecut o săptămână de la primul caz şi noi nu avem rezultatele de la două treimi din cămin. Nu ştim ce e cu ei”, a dezvăluit Iuliana Căpraru.

Direcţia de Sănătate Publică nu a considerat că este necesar să fie testate persoanele aflate la parter şi la etajul al doilea, deşi este vorba de persoane extrem de vulnerabile. Potrivit surselor Europa Liberă, Direcţia de Sănătate Publică şi-a motivat acţiunea prin faptul că la etajul al doilea şi parter nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19, iar cei testaţi reprezintă „contacţii direcţi cu simptome”.

„Cei de la DSP sunt depăşiţi de situaţie”, au subliniat pentru Europa Liberă surse din jurul anchetei epidemiologice la căminul de bătrâni din Sectorul 1.