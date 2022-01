Cum purtăm corect masca anti-COVID. Medic: Eu sunt un taliban al măştii

Prof. dr. Cristian Apetrei, specialist în virusologie la Universitatea Pittsburgh, SUA, scrie pe pagina sa de Facebook argumentând în favoarea purtării acesteia.





„Masca nu trebuie să fie perfectă pentru ca să rupă lanţul de iubire între SARS-CoV-2 şi gazda lui geto-dacă. Nu sunt un taliban al măştii. Cred şi am repetat asta, că este excesiv să ceri oamenilor să poarte mască în toate spaţiile deschise. În aer liber, transmisibilitatea SARS-CoV-2 este de 17-19 ori mai redusă decât în încăperi (încă nu ştim datele legate de Omicron)”, punctează prof. dr. Apetrei.

„Măsurile de prevenţie nu sunt pedepse”

Factorii raportaţi a influenţa substanţial transmiterea SARS-CoV-2 la exterior sunt reprezentaţi de durata şi frecvenţa contactelor personale, lipsa echipamentelor de protecţie personală, adică a măştii, precum şi contacte ocazionale în interior în cursul unor activităţi prelungite la exterior, mai spune expertul în virusologie.

Ce înseamnă asta?





„Simplu, şi am să vă exemplific cu ce fac eu: personal, nu port mască afară decât dacă trec printr-o arie foarte aglomerată, spre exemplu, în drumul spre serviciu. Port mască dacă studenţii sunt în campus şi merg la cursuri/sunt în pauză atunci când merg şi eu. Şi am să mai repet o dată ceea ce am spus de fiecare dată când am fost întrebat asta: măsurile de prevenţie nu trebuie prevăzute ca nişte pedepse, pentru că aceia care trebuie să le respecte vor fi astfel stimulaţi să le încalce”, subliniază universitarul.

„Masca nu trebuie să protejeze 100%”

Iar în interior, masca trebuie să fie obligatorie, purtată peste nas, până sub bărbie, îndoită în jurul nasului.





„În mod normal, dacă cineva poartă corect o mască, aceasta trebuie să urmeze dinamica respiraţiei. Ce facem cu măştile neconforme? Au dreptate talibanii libertăţii prost înţelese care spun că, deoarece botniţa nu ne protejează 100%, nu trebuie s-o purtăm? Este o eroare substanţială şi fundamentală să credem că masca trebuie să protejeze 100% pentru ca să oprească transmiterea unui virus respirator. Ce guvernează transmiterea virusurilor? Contagiozitatea. Cum măsurăm contagiozitatea? În epidemiologie, folosim rata de reproducere, R0”, explică virusologul.





În baza ei, o persoană infectată cu varianta iniţială a SARS-CoV-2 ar fi putut infecta între 2 şi 4 persoane, pe când la Delta, între 5 şi 8, iar la Omicron, între 12 şi 15. „Ce face un virus să devină epidemic? Un R0>1. Virusurile cu R0<1 nu se transmit epidemic. Asta înseamnă că nu avem nevoie de o mască ideală, ci de una bine purtată, şi mai ales purtată acolo unde este nevoie. Dacă oamenii ar înţelege toate acestea, lucrurile ar merge mult mai bine”, a conchis expertul.