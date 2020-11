Asociaţia Dăruieşte Viaţă va construi un spital modular de Terapie Intensivă COVID-19 la Piatra Neamţ

„Azi am fost la Piatra Neamţ. De fapt încă suntem aici. Spitalul Judeţean Piatra Neamţ are nevoie de ajutor, pacienţii cu forme grave de COVID şi nu numai, trebuie să aibă urgent acces la serviciile de terapie intensivă. Am fost aici cu o echipă completă de specialişti în instalaţii sanitare, electrice, ventilaţie şi gaze medicale, pentru a găsi cea mai bună soluţie. Şi cea mai bună soluţie este un spital modular ATI, cu toate facilităţile necesare unui astfel de serviciu medical, în curtea spitalului judeţean.” a anunţat pe Facebook, Oana Gheorghiu, unul dintre fondatorii Asocieţiei Dăruieşte Viaţă.

Carmen Uscatu, fondatoare a ONG-ului „Dăruieşte Viaţă” a adăugat de asemenea:

„Mi-a mai atras atenţia domnul Ionel. Ionel Arsene. Cel care a făcut apel la clasa politică “să nu folosească acest eveniment tragic (incendiul din secţia ATI) în interes politic sau electoral”. A venit la întâlnire şi a încercat să se remarce în toate discuţiile. Eu îmi doresc de la politicieni să se remarce prin proiectele implementate. Şi prin susţinerea proiectelor societăţii civile. Căci, iată, ştim ce facem. Şi ne bazăm pe echipe de profesionişti căci singurul nostru interes e să-i ajutăm pe cei aflaţi în dificultate şi să fim transparenţi cu donatorii. Lucruri simple dar nu la îndemâna oricui. Una peste alta, vrem să credem că după discuţiile avute astăzi cu managementul spitalului, cu reprezentanţi ai DSP, ISU, cu medici, vom reuşi să facem, cu ajutorul vostru, al doilea spital modular, la Piatra Neamţ. Pentru că inima acestui spital de 800 de paturi a ars. Pentru că nişte semeni ai noştri nu au avut nicio şansă când au călcat pragul acestui spital. Pentru că fără o secţie de terapie intensivă acest spital nu mai poate salva vieţi.”, potrivit unui mesaj postat de Carmen Uscatu pe pagina sa de Faceebok.

Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu au tras un semnal de alarmă încă de duminică, 15 noiembrie, după incendiul de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ , despre pericolul de la Spitalul Modular Leţcani, într-un alt mesaj pe pagina de Faceebok, în care au solicitat autorităţilor să verifice cu atenţie Spitalul, luni au reiterat mesajul şi către autorităţile judeţene Neamţ, carel l-au cofinaţat.

”Dl Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, a venit împreună cu echipa sa pentru a ne întâlni şi a discuta soluţiile propuse, având în vedere că spitalul în care a avut loc un incendiu şi au murit 10 oameni, în urmă cu 10 zile, este în administrarea Consiliului Judeţean. A fost un bun prilej să-i explicăm care sunt problemele la Spitalul Modular Leţcani pe care l-a cofinanţat. Sper să fi înţeles că oxigenul pe care acel spital îl foloseşte pentru tratarea pacienţilor cu COVID nu e deloc ce trebuie. O concentraţie de 90-94% a oxigenului folosit în COVID nu salvează vieţi. Poate că întâlnirea asta va schimba ceva acolo. Una peste alta, dacă toate autorităţile locale se pun de acord, noi vom construi repede un spital modular la Piatra Neamţ. Şi ştiţi că noi înseamnă noi toţi.” a scris Oana Gheorghiu, potrivit sursei citate.