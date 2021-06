Alexandru Rafila: S-ar putea ca în toamnă să avem o circulaţie a virusurilor gripale semnificativ mai intensă decât în sezonul precedent

„Mulţi dintre cei care s-au vaccinat sunt îndoiţi de utilitatea vaccinării pentru că nu a existat circulaţia virusurilor gripale,. Eu cu familia mea ne vom vaccina", precizează medicul.

Alexandru Rafila: Chiar dacă anul trecut nu am avut sezon gripal, anul acesta există suficiente motive să credem că nu va mai fi la fel ca anul trecut

"Se testează în momentul de faţă toate aceste persoane simptomatice, dar totuşi din momentul în care ai 0.2%, 0.3% dintre persoanele testate zilnic pozitive, doar atât , aceasta este proporţia de teste pozitive, în mod evident că nu discutăm de viroze cu noul coronavirus ci de alte viroze care au şi ele în momentul de faţă timingul lor, în timp ce toată lumea purta mască, păstra măsurile de distanţare, sau de igienă individuală şi celelalte viroze, inclusiv gripa, circulau mult mai puţin.

Iar asta demonstrează că s-ar putea ca în toamnă, în iarnă, să avem şi o circulaţie a virusurilor gripale mai intensă sau semnificativ mai intensă decât în sezonul precedent.

Nu trebuie neapărat începută mai devreme campania de vaccinare antigripală, în octombrie e ok dacă începe, important este ca lumea să mai vrea să se vaccineze în contextul în care anul trecut, ştiţi bine că au rămas un milion de doze nefolosite, iar cei care s-au vaccinat, mulţi sunt îndoiţi de utilitatea vaccinării, pentru că nu a existat circulaţia virusurilor gripale. În acest an, dacă toate măsurile acestea legate de utilizarea măştii şi aşa mai departe nu vor mai fi funcţionale, în mod evident circulaţia virusurilor gripale va fi mai intensă sau poate chiar intensă, mai ales că, după un an de pauză, şi imunitatea aceasta care există în mod obişnuit în comunitate faţă de infecţia gripală sigur că este mai mică pentru că virusul nu a circulat, s-au îmbolnăvit extrem de puţine persoane şi atunci evident că şi faţă de gripă trebuie să ne pregătim în mod obişnuit. Eu vă spun cum o să fac eu, eu o să mă vaccinez, familia mea se va vaccina, este bine ca lumea să ţină cont de lucrul ăsta. Chiar dacă anul trecut nu am avut sezon gripal, anul acesta există suficiente motive să credem că nu va mai fi la fel ca anul trecut", a explicat Prof. Alexandru Rafila.

Varianta indiană (delta) a coronavirusului ar putea avea transmitere comunitară din toamnă, de aceea este foarte important să fie monitorizată atent circulaţia variantelor virusului în această vară, spune Prof. Alexandru Rafila. Specialistul clarifică însă utilitatea vaccinurilor anti-Covid în cazul acestei tulpini: "Există studii care demonstrează că şi noua variantă indiană este acoperită în bună măsură de vaccin, mai ales de vaccinurile care conţin ARN mesager. Persoanele vaccinate cu două doze de vaccin Pfizer au o protecţie între 80 şi 90%, nu cred că există motive să nu te vaccinezi"

"Ea este cu transmitere comunitară în mai multe ţări unde este dominantă,(n.red tulpina indiană sau tulpina delta),începând cu Marea Britanie, continuând cu Rusia, Turcia, în mod evident în momentul de faţă când avem doar câte 100 de cazuri înregistrate în fiecare zi, nu putem discuta de transmitere comunitară. Important este să monitorizăm circulaţia tulpinilor în această vară şi în momentul în care se vor observa creşteri susţinute timp de mai multe zile consecutiv, chiar săptămâni, dacă aceste creşteri sunt cauzate şi este foarte probabil să fie aşa, de tulpina delta, atunci sigur că putem să ne aşteptăm la o transmitere comunitară, care ar putea să apară probabil în toamnă în România, cu această tulpină.

Există studii recente care demonstrează că şi noua variantă indiană este acoperită în bună măsură de vaccin, mai ales de vaccinurile care conţin ARN mesager. Persoanele care sunt vaccinate cu două doze de vaccin Pfizer sau Moderna, mă rog, pe Pfizer s-a făcut studiul, arată că la ele există o protecţie între 80 şi 90%, deci o protecţie bună în continuare, aşa că nu cred că există motive să nu te vaccinezi, dimpotrivă, cu cât ne vaccinăm mai mulţi cu atât transmiterea va fi mai mică, posibilităţile de emergenţă a unor noi variante scad, şi există şi protecţie faţă de variantele care circulă în momentul de faţă", a declarat Prof. Rafila.

Varianta delta (indiană) a noului coronavirus se transmite de două ori mai repede faţă de varianta iniţială a virusului iar cei care se îmbolnăvesc cel mai uşor cu aceasta sunt tinerii, explică Prof. Rafila. "Trebuie monitorizat foarte atent ce se întâmplă în această perioadă, în Germania s-a observat că proporţia din totalul tulpinilor delta se dublează la fiecare săptămână sau zece zile", atrage atenţia specialistul.

"Sunt anumite studii care arată că se îmbolnăvesc mai frecvent tinerii, dar sunt două lucruri pe care trebuie să le corelăm. Pe de o parte, transmisibilitatea mult mai mare a acestei variante, pe de o parte, dublu faţă de tulpina iniţială, se transmite de două ori mai uşor, iar pe de altă parte populaţia, care este foarte mobilă şi imunizată prin vaccinare în proporţie mai mică, adică populaţia tânără, evident că este şi la risc mai mare, pentru că circulă mai mult, interacţionează mai mult şi aşa mai departe, şi proporţia celor care s-au vaccinat în rândul acestei categorii este mai mică, şi atunci pe undeva este normal să se întâmple aşa.

Trebuie monitorizat foarte atent ce se întâmplă în această perioadă şi, în momentul în care vom observa o modificare, să spunem, de la o medie de 100 de cazuri pe zi înregistrate în această perioadă o să vedem că lucrurile se schimbă, adică să existe un trend crescător susţinut, trei săptămâni la rând, chiar dacă cifrele sunt relativ mici, atunci trebuie foarte mare atenţie, pentru că s-a observat şi în Germania lucrul ăsta, proporţia din totalul tulpinilor izolate a tulpinii delta, a tulpinii indiene, creşte sau se dublează la fiecare săptămână sau zece zile. Dacă ai o creştere constantă şi o creştere a proporţiei tulpinii delta, lucrul ăsta demonstrează că peste câteva săptămâni sau două luni, cam aşa, ca interval de timp, poţi să începi să ai probleme, şi singura soluţie este de izolare rapidă a focarelor, eventual vaccinarea persoanelor din vecinătatea acelui focar, măsuri de sănătate publică ţintite care să împiedice revenirea la transmiterea comunitară", spune prof. Rafila.

Vaccinarea anti-Covid 19, în ritm încetinit. Profesorul Rafila spune că nu crede că în toamnă vor fi 6 milioane de persoane vaccinate. Campaniile de informare ţintite, mai ales în mediul rural, şi campaniile de informate dedicate părinţilor, foarte importante. Prof. Rafila: "Discutăm şi despre un nou început al anului şcolar, este bine să înceapă în condiţii de siguranţă, rămâne de văzut dacă se va întâmpla aşa"

"Nu cred că o să crească foarte mult, nu cred că în toamnă vom avea 6 milioane de persoane vaccinate, nu avem cum, la un ritm de 10-15 mii de persoane vaccinate zilnic, discutăm de cei care fac prima doză, pentru că asta este important, vă daţi seama că asta înseamnă cam 300.000 pe lună, ori în două-trei luni nu o să depăşim decât cu puţin 5 milioane de persoane vaccinate.

Noi nu am fost consecvenţi, asta a fost o problemă legată de modul de informare şi poziţionare în legătură cu vaccinarea, logistic a fost bine organizată, şi a făcut faţă fără niciun fel de probleme, dar din punctul de vedere al informării şi al celor care decid la nivel politic acolo a existat inconsecvenţă, au fost tot felul de lucruri populiste, targeturi, ţinte asumate cu tot felul de date care erau corelate cu ridicarea restricţiilor, niciuna dintre ţintele asumate de către Guvern, îmi pare rău să spun asta, mi-aş fi dorit să fi fost atinse dar nu au fost atinse, şi în momentul în care nu au fost atinsem ni s-a spus că de fapt a fost un soi de glumă ţinta respectivă şi că important era să avem un număr mic de cazuri în România, nu să atingem ţintele respective. Asta arată inconsecvenţă şi lipsă de cunoaştere până la urmă, este bine să fii consecvent în ceea ce spui şi faci ca să poţi să eviţi în viitor apariţia unor izbucniri epidemice care să pună din nou în pericol economia şi mai ales modul de funcţionare al societăţii.

În continuare, soluţia este vaccinarea, nu luarea în derâdere a vaccinării, campaniile de informare ţintite, chiar din poartă în poartă, de informare şi vaccinare, mai ales în mediul rural, informarea dedicată pentru părinţi, pentru că, ştiţi bine, în România, ca şi în multe alte ţări, s-a introdus şi vaccinarea la copii între 12 şi 15 ani, toate lucrurile astea trebuie conectate şi coordonate, mai ales că discutăm şi de un nou început al anului şcolar, este bine să înceapă în condiţii de siguranţă, şi să nu mai asistăm la situaţia pe care am trăit-o din nefericire anul trecut, când în cea mai mare parte a timpului şcolile au fost închise. Dacă la nivel general avem 12.000 de persoane care se vaccinează cu prima doză în fiecare zi, proporţia copiilor nu poate să fie foarte mare, mai ales că acum încep şi vacanţele, este o perioadă în care s-ar putea gândi nişte lucruri mai originale puţin şi mai cu impact şi asupra părinţilor, pentru că până la urmă părinţii hotărăsc dacă îşi vaccinează copiii, aşa încât lucrurile să intre într-o zonă de siguranţă în toamnă. Rămâne de văzut dacă se întâmplă aşa sau dacă în continuare zona aceasta de amestec politic puţin cam brutal în campania de vaccinare va continua sau nu. În ceea ce priveşte vacinarea, trebuie să mergem pe convingere, nu pe obligativitate, este un lucru important să eliminăm aceste suspiciuni legate de obligativitatea vaccinării, toată lumea trebuie să aibă drepturi egale, fie că se vaccinează sau nu, dar este important să fim protejaţi, iar cei care nu se vaccinează să aibă opţiunea testării pentru a putea participa la diverse tipuri de activităţi de natură socială", a explicat prof. Rafila.