Alexandru Rafila, despre locurile la ATI: „Înclin să cred mai degrabă primul ministru decât ministrul Sănătăţii. La minister e brambureala totală”

Medicul Alexandru Rafila a vorbit, marţi seară, la Antena 3, despre situaţia numărului de paturi ATI pentru pacienţii cu curonavirus.





"Înclin să cred mai degrabă primul ministru decât ministrul Sănătăţiiîn momentul de faţă. La Ministerul Sănătăţii e brambureala totală. Noi tot discutăm de câteva luni că s-ar putea să crească numărul de cazuri şi că trebuie să vedem cu ce resurse abordăm această situaţie şi nu se întâmplă nimic", a declarat profesorul Rafila.





Acesta apreciază că ”am rămas cantonaţi în aceeaşi paradigma cu spitalele COVID şi non-COVID”, în loc să recurgem la varianta pe care ”au îmbrăţişat-o toţi”.





”În toate spitalele publice se organizează zone pentru tratarea pacienţilor COVID şi zone separate pentru tratarea pacienţilor non-COVID. Şi nici nu mai există o presiune pe personalul medical pentru că s-au vaccinat (...) Nu paturile tratează pacienţii, ci medicii”, a mai afirmat Alexandru Rafila.





Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a afirmat, marţi, că sunt 1.400 de locuri de ATI pentru apcienţii cu coronavirus şi vor fi operaţionalizate n scurt timp alte 190. Voiculescu precizează, însă, că nu paturile în ine sunt problema, ci resursa umană, care este limitată.





Întrebat despre reducerea nuărului de paturi ATI la care făcea referire premierul, Voiculescu a precizat: ”Paturile nu au dispărut. (...) Nici măcar un singur pat de terapie intensivă nu a dispărut prin magie în ultimele luni”.





Premierul Florin Cîţu a precizat, marţi, că este necesar să crească urgent numărul de paturi la secţiile de terapie intensivă la 1.600 şi a adăugat că există resursele necesare la Ministerul Sănătăţii pentru ca acest lucru să se întâmple.





”Numărul de paturi în ATI scăzuse de la începutul anului până acum, deşi am spus clar că nu vreau să văd acest lucru. Dar unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi în ATI. Am cerut foarte clar şi urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Este noua ţintă pentru medicii din CNCCI. Ştiu că Ministerul Sănătăţii a avut două întâlniri pe această temă. Avem nevoie să creştem urgent numărul de paturi la ATI la 1.600 cel puţin în perioada următoare ca să ne asigurăm că nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele. Toate ministerele şi Ministerul Sănătăţii are resursele necesare pentru a creşte numărul de paturi”, a afirmat Florin Cîţu.