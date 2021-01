A început faza de rapel a campaniei de vaccinare. Prima asistentă vaccinată anti-Covid, Mihaela Anghel: Comentariile m-au afectat iniţial

Mihaela Anghel a povestit că după ce a fost vaccinată a primit foarte multe comentarii care au afectat-o iniţial.

"În prima zi m-au afectat puţin, ulterior am încercat să nu le mai citesc, am încercat să nu mă afecteze. Eu m-am simţit privilegiată, am mulţumit tuturor că am fost aleasă să fiu prima persoană vaccinată din România. Din moment ce mi-am ales meseria asta, nu mi-a fost teamă. Situaţia în spital este încă destul de grea, dar încercăm să facem faţă. Avem speranţa că cu acest vaccin scăpăm de pandemie", a declarat ea după vaccinare.