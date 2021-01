Şoşoacă face valuri din nou. Ce spune senatoarea despre izolarea copiilor

"Mda......incepe distractia!

Cine ne garantează pastrarea confidenţialitatii acestor date si ca acestea nu vor fi folosite altfel decat permite legea, in conditiile in care avem carente drastice in cunoştinţele juridice si chiar nestiinta juridica inacceptabila la nivel instituţional?

Care ar fi motivul pt "izolarea copiilor"?

In ce camere de "izolare" duc minorii, in conditiile in care pt minori decid parintii? Minorii trebuie însoţiţi de catre parinti, acestia din urma trebuie înştiinţaţi imediat si, in cunostinta de cauza, trebuie sa isi exprime acordul sau dezacordul. Orice alt act facut impotriva vointei acestora, cu exceptia urgentei care pune viata minorului in pericol, atrage inclusiv raspunderea penala a celor care au actionat impotriva vointei acestora si raspunderea materiala. Acum, ce poti califica urgenta, punerea vietii in pericol? Pai, conform lg 136/2020 si lg.55/2020 cam tot ce tine de pandemie. Pana te judeci, intervenţia este deja facuta.....

Din cate discutii am avut prin platourile de televiziune, dar si prin Parlament, avem grave probleme juridice....lipsa de cunoştinţe legislative ne îngroapă la propriu!

Ce sa facem? Sa facem legi pe intelesul tuturor, predictibile si fara posibilitatea de a fi interpretate in orice fel isi doreste o autoritate sau un partid raportat la un interes de moment!

Iar noi....SA LUPTAM, SA NU NE LASAM!

O LUPTA-I VIATA, DECI TE LUPTA! ' G. COSBUC", scrie sanatoarea Şoşoacă pe Facebook.