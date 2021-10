În plin val 4, atacată pe toate fronturile de COVID-19, România testează mai puţin decât în octombrie 2020 GRAFIC

„106.9%. Acesta ar fi rată de pozitivare azi dacă am fi avut doar testele RT-PCR făcute în cadrul programului naţional (teste clinice). Am mai publicat acest grafic al testelor clinice că să demonstrez că efortul de testare făcut de actualul guvern este mai mic decât cel făcut de guvernul Orban, care era oricum insuficient pentru funcţia preventivă a testelor.

Aşa cum se vede chiar şi acum testăm mai puţin în cadrul programului naţional decât testam în octombrie 2020 sau în vârful valului 3. În această săptămâna mi-a atras intitial atenţia plafonarii testelor clinice în contextul în care săptămâna trecută testele private au fost puternic inhibate de decizia de fi eliminate dintre criteriile de validare a certificatului verde.

Apoi ieri am remarcat că numărul de teste RT-PCR din programul naţional a fost mai mic decât numărul de cazuri. Cu alte cuvinte dacă nu am avea testele private şi testele rapide am fi avut ieri o rată de pozitivare de 100% a celor 14,475 de teste clinice făcute şi am fi confirmat doar 14,475 cazuri noi în loc de cele 15,733 cazuri noi confirmate. Astăzi situaţia s-a repetat şi am avut curiozitatea să suprapun graficul cazurilor noi peste graficul testelor.

Surpriză foarte neplăcută este că începând cu 2 octombrie 2021, am intrat într-o nouă faza negativă a răspunsului nostru la pandemie: pandemia a depăşit capacitatea (sau disponibilitatea) guvernului de a monitoriza evoluţia valului pandemic”, arată cercetătorul.

Va prăji sistemul de urgenţă din România pentru a menţine deschise petrecerile

Octavian Jurma ma susţine că autorităţile nu fac orea mare lucru pentru combaterea eficientă a pandemiei. „Eliminarea testelor din certificatul verde loveşte exact în testele private care se fac pentru a permite persoanelor nevaccinate să funcţioneze relativ normal în societate. Efectele se văd deja pentru că acesta este exact segmentul care am demonstrat că a scăzut săptămâna trecută după 4 săptămâni de creştere. Obţinerea unui platou chiar şi la 15,000 de cazuri pe zi va fi prezentat ca o victorie.

Aceste măsuri sunt oricum ridicole şi pot stinge infernul din Bucureşti la fel de eficient cum poate stinge un pahar cu apă un incendiu care a cuprins un cartier Octavian Jurma cercetător

Chiar dacă un asemenea platou nu va ajuta cu nimic situaţia din spitalele strivite de valul de bolnavi, platoul îi va ajuta politic să amâne şi mai mult nişte măsuri care erau urgenţe încă de acum 4 săptămâni.(...) Ce face guvernul acum este să tragă de timp şi să ţină sistemul de sănătate cu capul sub apă pe motiv că nu se mai scufundă şi mai putem aştepta cu măsurile de reducere a infectarilor. Prin asta Guvernul se asigura că va prăji sistemul de urgenţă din România pentru a menţine deschise petrecerile care nici măcar nu sunt menţionate în «măsurile» pe care le anunţă primul ministru Florin Citu. Aceste măsuri sunt oricum ridicole şi pot stinge infernul din Bucureşti la fel de eficient cum poate stinge un pahar cu apă un incendiu care a cuprins un cartier”, a precizat expertul.