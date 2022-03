Vizele SUA şi spaţiul Schengen, puncte fierbinţi pentru România

Deputatul PNL Marilen Pirtea a afirmat că România merită ridicarea vizelor SUA şi includerea în Schengen, pentru că a demonstrat că este un partener responsabil.

Pe de altă parte, ridicarea vizei este o problemă pentru că România are o rată mare de respingere a cererilor de deplasare, mulţi dintre cei care vor să meargă în SUA neavând justificări concrete privind motivele călătoriei. Astfel, România are un grad de respingere de peste 10%, în timp ce SUA acceptă o rată de sub 3%.

Ridicarea vizei SUA nu este un cadou politic

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat, pentru „Adevărul”, că vizele de călătorie pentru România nu pot fi ridicate fără să îndeplinească toate criteriile necesare. „Faptul că jucăm un rol foarte important nu poate să schimbe în mod radical situaţia atât timp cât nu îndeplinim acele criterii administrative. Ele sunt esenţiale în funcţionarea statului de drept în America, nu este o decizie politică”, a explicat Pîrvulescu.

Pe de altă parte, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, susţine că pentru a beneficia de ridicarea vizelor sunt necesare demersuri politice importante în Congresul American. „Nici măcar preşedintele nu este extrem influent din această perspectivă, ci lobbyul din Congres”, a declarat Diaconescu, pentru „Adevărul”.

Susţinere la nivel înalt pentru aderarea la Schengen

În schimb, susţine politologul Cristian Pîrvulescu, în procesul de aderare la spaţiul Schengen, început în urmă cu mai bine de 10 ani, este necesară respectarea cerinţelor impuse la nivel european. „Este foarte simplu să spunem că avem un rol strategic în această zonă a Europei. Da, îl avem, dar asta nu ne scuteşte de chestiunile elementare privind statul de drept, protecţia drepturilor omului etc.”, mai spune politologul.

Şi Cristian Diaconescu este de părere că şansa României de a intra în spaţiul comunitar ţine de contextul actual, dar şi de modul în care va reuşi să se poziţioneze pe mai departe: „Pentru că în acest moment avem o zonă-tampon care, la un moment dat, poate deveni zonă de referinţă într-un nou Război Rece. Este clar că România contează suplimentar din punct de vedere al gestionării şi managementului frontierelor interne ale UE”, a mai completat fostul ministru.

Recent, comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, în cadrul unei vizite în România, a subliniat că „este timpul ca România să fie membru deplin în Schengen”, precizând că va încerca să convină Consiliul Uniunii să avanseze procedurile. Totodată, într-o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi-a arătat susţinerea pentru aderarea României la spaţiul comunitar, idee reiterată şi de alţi oficiali în întâlnirile de la Bucureşti, precum ministrul francez de Externe.