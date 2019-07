Dăncilă, turneu la organizaţiile PSD din ţară. Premierul a dezvăluit lista cu candidaţii măsuraţi în sondaje pentru prezidenţiale

UPDATE Premierul a vorbit la Brăila şi despre o remaniere guvernamentală. Dăncilă a explicat că săptămâna viitoare începe evaluarea miniştrilor şi că în cadrul remanierilor va lua activitatea acestora şi modul în care au comunicat.

„Legat de remaniere de saptămâna viitoare începem evaluarea pe fiecare minister în parte astfel incât atunci când vom face o remaniere va fi raportata la măsurile din programul de guvernare , la activitatea fiecărui ministru, la modul în care a comunicat măsurile pe care le-a luat şi pe urma vom vedea unde vom remania si unde vom merge cu acelaşi ministru. Remanierea nu e pentru o persoană sau alta. Nu a fost nici o discuţie cu privire la un ministru sau altul”, a declarat Dăncilă

Viorica Dăncilă s-a oprit mai întâi la Brăila, acolo unde de la 10.30 s-a văzut cu Comitetul ExecutivJudeţean. La finalul întâlnirii, premierul a ţinut o conferinţă de presă în care a dezvăluit că deocamdată există patru PSD-işti măsuraţi în sondaje pentru a stabili candidatul la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Aceştia sunt Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Ecaterina Andronescu şi Şerban Nicolae. Deşi Liviu Pleşoianu îşi anunţa intenţia de a candida, acesta a fost sărit din sondaje. În măsurători mai e inclus liderul ALDE, Călin-Popescu Tăriceanu, precum şi un „candidat independent”, fără vreun nume asociat.

Preşedintele PSD a mai adăugat că alesul PSD pentru prezidenţiale va fi stabilit într-un congres organizat la începutul lunii august.



„Am dat startul deplasărilor în teritoriu. Vrem să facem o evaluare a fiecărei organizaţii PSD din fiecare judeţ, evaluare din punct de vedere politic dar şi să avem dialog cu reprezentanţii Comitetului Executiv. Vrem să ascultăm părerea membrilor de partid, vrem ca deciziile pe care le luăm să pornească de jos în sus, să nu mai venim cu decizii în care nu se regăsesc membrii de partid. La Brăila am avut un dialog foarte bun, membrii CEX au ridicat probleme din punct de vedere politic si guvernamental. Am analizat împreună rezultatele, am stabilit împreună paşii următori având în vedere că avem 3 rânduri de alegeri. A fost un dialog constructiv”, a mai spus Dăncilă.



Următorul punct din turneul Vioricăi Dăncilă este la Galaţi, acolo se va întâlni cu liderii locali PSD de la ora 14.30, în timp ce la ora 17.30 premierul va avea următoarea întâlnire la Tulcea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: