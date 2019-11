Viorica Dăncilă, despre motivele eşecului la prezidenţiale: Nu este o luptă în nume propriu. Preşedintele partidului nu poate câştiga dacă se pierde în teritoriu

„Dacă liderii consideră că faptul că am adus partidul la 30 şi ceva la sută că e vina preşedintelui partidului că nu s-au câştigat alegerile în judeţe atunci vom face un Congres, dar eu nu vreau să plec de la reaua-credinţă a colegilor din teritoriu, vreau să plec de la un sentiment de unitate pe cred eu că l-am adus şi să găsim toate acele metode care să ne ajute să ne consolidăm poziţia astfel încât să obţinem cel puţin scorul de acum la alegerile parlamentare.

Poate au votat şi partidul, dar eu sunt convinsă că au fost mulţi care au votat Viorica Dăncilă şi am promis că nu o să-i dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine.

Asta trebuie să-şi asume cei care au pierdut, pentru că preşedintele partidului nu poate câştiga dacă se pierde în teritoriu şi de aceea am spus că trebuie o asumare colectivă, a celor care au pierdut în teritoriu, să vedem de ce, pentru că am pierdut în judeţe unde nu am pierdut până acum ,eu cred că am pierdut acolo – ceva s-a întâmplat , să vedem ce şi apoi luăm decizia în Cex