Eco Sud SA - partener activ la Ziua de Curățenie Națională 2025. Sute de tone de deșeuri au fost preluate la CMID Vidra

Publicat:

Cu ocazia Zilei de Curățenie Națională – 20 septembrie 2025, Eco Sud s-a alăturat inițiativei Let’s Do It, Romania! în calitate de partener important, sprijinind acțiunile de ecologizare desfășurate în Capitală și județul Ilfov, precum și în alte regiuni ale țării.

Centrul de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologica si Eliminarea Deseurilor – Vidra, Ilfov, operat de Eco Sud, a fost punctul principal de recepție a deșeurilor colectate în București și județul Ilfov, în cadrul campaniei Let’s Do It, Romania! 2025.

CMID Vidra a primit, în doar câteva zile, cantități impresionante de deșeuri rezultate din activitățile de curățenie derulate de voluntari, ONG-uri, autorități și instituții locale în peste 20 de comune din județul Ilfov și în Sectorul 1 al Capitalei. Acțiunea a fost una dintre cele mai ample din ultimii ani în aceste zone. 

„Faptul că aceste deșeuri nu au ajuns în natură, ci într-un centru autorizat care le gestionează responsabil, este rezultatul unei colaborări eficiente între comunitate, autorități și operatori privați precum Eco Sud. Apreciem efortul tuturor și rămânem alături de inițiativele care aduc un impact real pentru mediu”, a declarat Adrian Scarlat, director general Eco Sud SA.

Centrul de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologica si Eliminarea Deseurilor – Vidra, Ilfov este unul dintre cele mai moderne facilități din România, construit și operat conform standardelor europene. Eco Sud investește constant în tehnologii verzi și în proiecte de conștientizare ecologică, fiind un partener activ al comunității locale și un susținător constant al inițiativelor pentru un mediu curat.

Prin implicarea directă și susținerea financiară a campaniei „Let’s Do It, Romania!”, Eco Sud a continuat demersurile de conștientizare ecologică în comunitățile din proximitatea CMID Vidra Ilfov, un obiectiv considerat etalon în domeniul gestionării responsabile a deșeurilor.

Depozitul Vidra nu este doar un punct de colectare a deșeurilor, ci un exemplu de bună practică în protecția mediului. Ne dorim ca prin inițiative precum Let’s Do It, Romania! să consolidăm această relație cu oamenii și cu natura”, a adăugat Adrian Scarlat, directorul general al Eco Sud SA.

Pe lângă cele aproximativ 300 de tone de deșeuri care au fost recepționate la Centrul de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologica si Eliminarea Deseurilor – Vidra, Ilfov, pe durata campaniei, Eco Sud SA a suportat contravaloarea tuturor serviciilor de depozitare a deșeurilor și a pus la dispoziție în acest sens și celelalte depozite și centre de management integrat pe care le administrează,  respectiv: Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova, Depozitul Central Mavrodin-Alexandria, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frățești Giurgiu, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide Bacău, Depozitul de Deseuri Nepericuloase Girov care face parte din proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judetul Neamt”. Aici au ajuns sute de tone de deșeuri colectate din numeroase localități ale țării.

Peste 150.000 de voluntari din toate cele 41 de județe au participat la cea mai mare mișcare socială din România, desfășurată în acest an sub mesajul „Prietenul la curățenie se cunoaște”, care a pus în prim-plan prietenia, solidaritatea și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat.

Ediția din 2025 a fost  sprijinită de parteneri instituționali și corporate, printre care și Eco Sud SA. De asemenea, a marcat și semnarea unui acord de parteneriat cu proiectul ReStart Reciclare, menit să consolideze eforturile de gestionare responsabilă a deșeurilor.

Ziua de Curățenie Națională, 20 septembrie 2025, recunoscută oficial prin lege,  a marcat în acest an o ediție aniversară: 15 ani de acțiuni ecologice semnificative. Eco Sud SA s-a alăturat campaniei încă de la inițierea sa în România, respectiv  din anul 2010, continuând  să o susțină până în prezent, perioadă  în care a asigurat depozitarea gratuită a zeci de mii de tone de deșeuri în depozitele și centrele de management integrat pe care le administrează.

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. De la lansare, peste 2.6 milioane de voluntari au participat la acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și implicare comunitară și s-au colectat sute de mii de tone de deșeuri.

ECO SUD SA, peste 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este lider național în furnizarea de soluții integrate pentru reciclare și gestionarea deșeurilor menajere și industriale. Compania operează șapte centre de management integrat al deșeurilor în România (Vrancea, Bacău, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Neamț și București) și este licențiată Clasa I de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Eco Sud SA este certificată internațional pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și se implică activ în dezvoltarea unor soluții sustenabile pentru protecția mediului și sănătatea publică.

La doar câțiva kilometri de Capitală, în incinta  Centrului de Management Integrat pentru Sortarea, Tratarea Mecano – Biologică și Eliminarea Deșeurilor – Vidra - județul Ilfov, Eco Sud SA a dat în folosință o instalație integrată de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere cu cea mai mare capacitate din Europa.

Capacitatea de tratare a deșeurilor este de 920.000 de tone și devierea de la depozitare de peste 60%.

Eco Sud SA a înțeles necesitatea conformării dispozitiilor legale și atingerii obiectivelor privind gradul de reciclare și devierea de la depozitare, iar această instalație are capacitatea de a trata deșeurile provenite de pe raza Muncipiului Bucuresti și a județului Ilfov.

În prezent, aici sunt tratate în integralitate deșeurile din sectoarele 5 și 6 ale Municipiului București și din Județul Ilfov.

Eco Sud SA contribuie în mod esențial la îndeplinirea țintelor de mediu ale României, asumate în fața Comunității Europene, dar si la devierea de la depozitare a peste 500.000 de tone de deșeuri anual și reintroducerea în economia circulară a materialelor reciclabile.

