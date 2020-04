Violeta Alexandru, despre şomajul tehnic pentru bugetari: Nu poţi să primeşti aceiaşi bani pentru o activitate redusă. Unii aproape au fugit din instituţii

„În primul rând, vreau să ştiţi că eu rămân la părerea pe care am avut-o şi atunci. E adevărat că situaţia s-a schimbat. În momentul în care am simţit nevoia acestei reglementări avea loc o descreştere a activităţii, inclusiv la Casele de Pensii. Scăzuse aproape de tot activitatea. Se răspundea prin e-mail, dar toate semnalele pe care le aveam nu mă încurajau să cred acest lucru.În momentul în care a fost propusă măsura răspundea unei realităţi. A fost un moment în perioada acestei crize în care oamenii aproape au fugit din instituţiile publice, asumat sau nu. Probabil e că eu nu pot, iar dacă acest lucru mă face impopulară, îmi asum, nu pot să trec cu vederea să primeşti aceiaşi bani, mai ales când e vorba de bani publici, pentru o activitate vădit redusă. Nu am nimic cu nimeni. Şi înţeleg uman că vrei să te protejezi şi că ai o stare de tensiune şi nu ştii ce se întmplă. Problema e să înţelegi că nu poţi să fii cu pretenţii să fii plătit la fel din moment ce nu lucrezi sau vrei să stai acasă pentru a putea fi în condiţii de siguranţă”, a declarat Ministrul Muncii la „Adevărul Live”.

Violeta Alexandru a precizat că ar fi vrut să fie dat un semn al solidarităţii între categoriile socio-profesionale. „Pe de altă parte, eu empatizez. Eu empatizez foarte mult cu toate mesajele pe care le primesc. Nu e vorba că cineva m-a băgat într-o stare de manipulare. Sunt un om echilibrat. Mesajele disperate ale unor oameni din sectorul privat care au avut viaţa dată peste cap. Iar eu aveam în faţă realitatea unei administraţii care aproape nu mai lucra deloc, dar plata trebuia să se facă. Situaţa m-a pus în faţa următoarelor opţiuni: nu e normal ca pentru unii viaţa să devină calvar peste noapte, iar pentru unii comodă. Undeva trebuie să ne întâlnim, că de aceea avem o neînţelegere între sistemul public şi cel privat”, a completat Violeta Alexandru.