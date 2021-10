Val de reacţii negative după ce Florin Cîţu a spus că a fost la Colectiv în noaptea incendiului din urmă cu 6 ani

„Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, aşa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică” , este mesajul transmis pe Facebook de premierul interimar.