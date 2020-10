USR-PLUS a prezentat lista din Bucureşti a candidaţilor pentru parlamentare. Claudiu Năsui şi Ştefan Pălărie, capi de listă

„Zilele acestea, am văzut foarte multe atacuri la adresa USR PLUS, atacuri calomnioase, o mobilizare împotriva noastră şi asta se întâmplă pentru că sistemul este periclitat, iar USR nu are o prezenţă puternică în Parlament şi nu este la guvernare. Asta nu se va mai întâmpla de pe 6 decembrie. Cu USR PLUS în Parlament nu se pot trece proiecte precum cele ale lui Florin Roman, care dă noi privilegii pentru angajaţii ASF. Vom pune reflectorul, aşa cum am făcut în ultimii patru ani, pe furtişaguri, pe legi trecute pe repede înainte. Noi ne-am comportat în ultimii patru ani aşa cum s-a aşteptat societatea de la noi, asta vom face şi în următorii patru ani. Rolul Alianţei USR PLUS nu este de a schimba nişte oameni cu alţii, ci despre a face reforme profunde. Acest lucru se poate şi vom începe de pe 6 decembrie”, a declarat Claudiu Năsui.

Vlad Voiculescu a afirmat că diferenţa între USR-PLUS şi alte partide este că alianţa promite lucruri realiste şi are nişte angajamente clare cu termen clare de realizare.

„Diferenţa fundamentală pe care o veţi găsi între USR-PLUS şi toate celelalte partide din vechea clasă politică consistă în două lucruri: pe de o parte, ceea ce promitem sunt lucruri realiste, angajamente clare, cu termene clare, cu bugetare clară şi, pe de altă parte, oamenii pe care îi trimitem sunt complet diferiţi de ceea ce aţi văzut până acum în clasa politică. Oamenii sunt profund diferiţi şi aş menţiona două aspecte: nu veţi găsi pe listele USR PLUS nici măcar o singură persoană care să fi pus umărul la dezastrul din ultimii patru ani, care să fi votat cot la cot cu PSD legile Justiţiei. Nu veţi găsi nici măcar o singură persoană pe listele USR PLUS care să se fi bucurat în tăcere de modificările pe care le propunea şi pe care le-a implementat Alianţa PSD ALDE”, a explicat Vlad Voiculescu.

Candidaţii USR-PLUS Bucureşti pentru Senat:

1. Pălărie Ştefan

2. Dinică Silvia-Monica

3. Spătaru Elena-Simona

4. Ghica Cristian

5. Dragu Anca Dana

6. Presadă Florina-Raluca

7. Alexandrescu Vlad-Tudor

8. Saniuţă Adina

9. Cobianu Cezar-Adrian

10. Niţu Cosmin-Mădălin

11. Arcu Constantin

12. Pop Viorica-Alina

13. Mărgeanu Vasilica

14. Dumitrescu Dan

15. Ionescu Emil-Ovidiu

16. Martianu Robert Claudiu

17. Vicol Ned

Candidaţii USR-PLUS Bucureşti pentru Camera Deputaţilor:

1.Năsui Claudiu Iulius-Gavril

2. Prună Cristina Mădălina

3. Ţoiu Oana-Silvia

4. Seidler Cristian-Gabriel

5. Buzoianu Diana-Anda

6. Badea Mihai-Alexandru

7. Teniţă Dragoş-Cătălin

8. Pop Rareş-Tudor

9. Stoica Diana

10. Apostol Alin-Gabriel

11. Neagu Denisa-Elena

12. Ozmen Oana-Marciana

13. Dimitriu Alexandru-Paul

14. Berceanu Octavian-Alexandru

15. Mocanu Nelu

16. Niţulescu Gabriela-Cristina

17. Sas Cristian-Traian

18. Stanciu Radu-Valentin

19. Carp Marian-Iulian

20. Sămăritean Emil

21. Nistor Răzvan-Gabriel

22. Stoian Teodora

23. Bădoiu Mihaela-Cătălina

24. Lăzureanu Ioan-Valentin

25. Jida Mihnea-Mihail

26. Badea Ştefan-Alexandru

27. Popovici Teodor-Bogdan

28. Curcă Adrian

29. Ionescu Mihai-Cristian

30. Eremia Marcel-Marinel

31. Tudor Liviu

32. Grosu Carmen-Angela

33. Irimiea Laura-Mihaela

34. Dumitrescu Roxana

35. Cruceanu Alexandrina

36. Moldoveanu Cristina-Gabriela

37. Stanciu Dănuţ