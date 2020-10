USR PLUS l-a susţinut pentru un post de vicepreşedinte al CJ Bacău pe fostul primar ProRomânia Cosmin Necula, pe care îl acuza în campanie că e penal

Afiş din campania USR PLUS pentru alegerile locale

Cosmin Necula a fost primar al Băcăului în ultimii patru ani. La alegerile locale din 27 septemebrie, a candidat pentru un nou mandat din partea ProRomânia, fiind învins de Lucian Stanciu Viziteu, candidatul susţinut de USR PLUS şi PNL. În paralel, pentru că legea permite, Necula a candidat şi pe lista ProRomânia pentru Consiliul Judeţean. Alagerile pentru CJ au fost câştigate de candidatul PSD Valentin Ivancea, cu o diferenţă de peste 10 procente faţă lui Ionel Pălar, candidatul susţinut de dreapta unită: PNL şi USR PLUS.

Pentru cele două funcţii de vicepreşedinte al CJ s-a dat o luptă aprigă între PSD şi restul partidelor. În mod surprinzător, USR PLUS şi PNL s-au aliat cu ProRomânia şi l-au susţinut chiar pe Cosmin Necula, candidatul cu care s-au luptat pentru primărie. În campanie, liderii USR PLUS şi PNL l-au catalogat drept primar penal, în contextul procesului pe care Necula îl are cu DNA, din cauza unei infracţiuni de corupţie.

”Inculpatul Cosmin Necula, acuzat de abuz în serviciu, răspunde astăzi în faţa magistraţilor pentru prejudiciul de 700 000 de lei adus bugetului municipiului Bacău”, scria Lucian Stanciu Viziteu pe Facebook în data de 26 august, exact în buza campaniei electorale. Practic, susţinerea lui Necula torpilează campania "Fără penali în funcţii publice" susţinută intens de USR PLUS în ultmii patru ani.

În timpul campaniei electorale pentru locale, candidatul USR PLUS Lucian Stanciu Viziteu declara că Necula este cel mai slab primar al Bacăului din ultimii 30 de ani şi că acesta a făcut praf Bacăul, nereuşind să atragă niciun leu din fonduri european pentru oraş.

În final, PSD şi ALDE şi-au împărţit funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean, după o şedinţă cu scandal, potrivit presei locale.