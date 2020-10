Tupeu de politruc: dă Guvernul în judecată pe motiv că are leafa mai mică după ce şi-a pierdut sinecura. Bonus: şi-a păstrat 8 ani un post de rezervă la TVR

În 2012, Irina Lucan Arjoca era angajată la TVR în Departamentul Drepturi de autor, condus de un oarecare Laurenţiu Oprea. La acea vreme, în fruntea TVR abia fusese instalat Claudiu Săftoiu, susţinut de PNL, parte a guvernării USL. ”Oprea era unul dintre apropiaţii lui Săftoiu, iar Arjoca era omul de încredre al lui Oprea”, susţin surse din instituţie pentru Adevărul. Cu puternic sprijin politic, Irina Lucan Arjoca a fost numită de Guvernul Ponta în funcţia de director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA). Aşadar: numire pur politică, fără niciun concurs. Irina Lucan Arjoca a plecat din TVR, însă nu prin demisie: doar şi-a suspendat contractul, astfel încât postul să rămână blocat. O plasă de siguranţă clasică pentru angajaţii cu proptele politice: să se reîntoarcă în TVR atunci când un alt guvern o va schimba din conducerea ORDA. În perioada Săftoiu, televiziunea publică s-a confruntat cu mari probleme financiare, prin urmare şefii TVR au făcut liste cu posibile concedieri, dar şi liste cu oameni indespensabili. Deşi nu lucra, efectiv, la TVR, Irina Lucan Arjoca apărea pe o listă internă a angajaţilor ale căror posturi nu puteau fi restructurate. Potrivit listei scurse în presă, numele său apărea la poziţia 159. Funcţia: manager de proiect.

În 2015, Cabinetul Ponta a căzut, după tragedia de la Colectiv, dar Irina Lucan Arjoca a rămas în funcţie, mai întâi în guvernarea tehnocrată, apoi în guvernările PSD, cu Liviu Dragnea dirjor din umbră. Ba chiar a îndeplinit pentru o scurtă perioadă şi funcţia de director interimar al ORDA, după plecarea lui Leonard Horvath în 2015.



Potrivit unor date obţinute de Adevărul, între 2017 şi 2020, Irina Lucan Arjoca a cheltuit pe deplasări în străinătate 25.089 de euro, doar pentru cazare şi diurnă, la care se mai adaugă încă 35.425 de euro, banii cheltuiţi de Cristian Florescu, şeful Serviciului IT şi relaţii internaţionale. ”Mergeau împreună în deplasări, deşi nu era necesar să meargă doi oameni din partea instituţiei. E suficient unul. Aşadar, au tocat peste 60.000 de euro doar pe diurnă şi cazare, la care se mai adaugă şi preţul biletelor de avion: 175.000 de lei în trei ani, deci 37.000 de euro. În 2020 au apucat să meargă amândoi într-o singură deplasare în luna februarie, apoi a venit pandemia. În această singură deplasare, ea a decontat 1.000 de euro, el tot 1.000 de euro - cazare şi diurnă. Plus încă 2.500 de euro biletele de avion la business class. În total, 4.500 de euro numai pe deplasarea din luna februarie. În acest timp, noi nu am avut 2.000 de lei buget să reparăm aerele condiţionate. De altfel, şi Inspecţia Muncii a găsit mai multe nereguli în instituţie”, susţin surse din ORDA pentru Adevărul.

Banii - marea problemă



În luna iunie, Guvernul Orban l-a demis pe Doru Păunescu din funcţia de director al ORDA şi l-a instalat în locul său pe Mario De Mezzo. O lună mai târziu, a fost schimbată şi adjuncta Irina Lucan Arjoca, după 8 ani în fruntea instituţiei. În locul său a fost numit Andrei Ijac. Irina Lucan Arjoca s-a întors în Departamentul Drepturi de autor din TVR, pe postul îngheţat în 2012 şi protejat de Claudiu Săftoiu. Însă fosta adjunctă a ORDA nu s-a mulţumit cu sinecura de la TVR şi a dat în judecată Guvernul Orban, pe motiv că încasează o leafă mai mică. ”Menţionez că în prezent sunt încadrată în funcţia de Manager de Proiect în cadrul SRTV şi beneficiez de un salariu net de 4.336 RON, în condiţiile în care indemnizaţia netă aferente funcţiei deţinute în cadrul ORDA era de 8.518 RON. Precizez că am în întreţinere un copil minopr de doar 13 ani şi îmi susţin financiar şi ambii părinţi în vârstă de 76 de ani, respectiv 74 de ani, ambii find pensionari şi necesitând îngrijiri şi tratamente medicale aferente vârstei”, susţine Irina Lucan Arjoca în cererea de suspendare a deciziei Guvernului. Speţa va fi judecată de Curtea de Apel Bucureşti, primul termen fiind programat săptămâna viitoare. ”Sunt junalişti în TVR cu experienţă care nu câştigă 4.000 de lei. În primul rând, e anormal că a ţinut postul blocat la TVR timp de 8 ani. Acum trebuie să-i mărim şi salariul?”, susţin sursele citate. Dincolo de bani, Irina Lucan Arjoca a fost numită politic în 2012, s-a întors pe un post îngheţat cu sprijin politic şi a fost dată jos de un alt guvern. Postul de director adjunct al ORDA est eminamente politic, fără să implice vreun concurs.



În cererea trimisă instanţei, Irina Luca Arjoca mai invocă faptul că timp de 8 ani a coordonat toate modificările legislative pentru transpunerea unor directive europene în legislaţia naţională, precum şi un proiect de lege ”privind persoane/ specialişti care au cunoştine necesare în domeniu”. ”Având în vedere parcursul legislativ pe care trebuie să-l parcurgă un proiect de lege pentru a fi aprobat de Parlament şi prolumgat de preşedintele României, lipsa unor specialişti în domeniul drepturilor de autor în conducerea ORDA poate determina atât perturbări în funcţionarea acestei instituţii, cât şi întârzieri în aprobarea proiectului de lege mai sus menţionat, fapt care poate duce inclusiv la sancţionarea României pentru nerespectarea termenelor de transpunere a Directivei”, mai arată solictarea adrsată instanţei. ”Nu mi se pare un argument. Fără Arjoca credeţi că nu mai funcţionează ORDA?”, răspund surse din conducerea instituţiei.

Nici Andrei Tinu nu s-a dat dus



Guvernul Orban a câştigat în primă instanţă procesul cu Andrei Tinu, destituit în decembrie de la şefia Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, unde fusese instalat de PSD în 2017. La fel ca Irina Lucan Arjoca, şi Tinu a şinut cu dinţii de scaun. Procurorii DNA au început audierile într-un dosar de corupţie şi crimă organizată în care Tinu are un rol central: e cercetat pentru că ar fi facilitat obţinerea cetăţeniei române în schimbul unor sume de bani. Reţeaua implică cetăţeni ruşi, ucrainieni şi arabi.