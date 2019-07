Tudose, despre susţinerea lui Dăncilă la prezidenţiale: Exclus, ar însemna disoluţia Pro România

„E exclus. În nume personal vă spun că nu mă văd colaborând cu Dăncilă sau guvernul ei. Ar însemna disoluţia Pro România. Eu ştiu că nu a existat o decizie a partidului, că Victor Ponta a făcut declaraţia în nume personal, dar dacă asta va fi decizia partidului, voi fi iar împotriva liniei partidului, dinăuntrul sau din afara partidului”, a afirmat Tudose miercuri, întrebat de G4Media privind o posibilă susţinere a Pro România pentru candidatura Vioricăi Dăncilă la prezidenţiale.

Tudose a mai declarat că nu se vede susţinând partidul care după remaniere l-a păstrat pe Răzvan Cuc, Ecaterina Andronescu sau Anton Anton.

„Exclud orice susţinere pentru că PSD nu a înţeles nimic după alegerile din 26 mai. Mai mult, au aruncat pe piaţă aiurelile cu votul furat prin soft, am văzut negarea realităţii. În al doilea rând, cum să colaborezi cu un guvern care la remaniere i-a păstrat pe Cuc – inocentul util, pe Ecaterina Andondrescu care termină a şaptea reformă pe care n-o înţelege nimeni, pe Anton Anton la Economie? Cum să susţii aşa ceva?, a adăugat vicepreşedintele Pro România.



Declaraţia fostului premier vine în contextul în care Victor Ponta, preşedintele Pro România, a declarat marţi la Realitatea TV că partidul său ia în calcul posibilitatea de a o susţine pe Dăncilă şi de a intra la guvernare. „Mi-e greu să spun dacă o vom susţine pe doamna Dăncilă, un proiect mai larg este schimbarea guvernamentală, pentru asa ceva i-aş sprijini; le-am spus: aveţi un proiect bun vi-l votăm noi, nu aveţi nevoie de UDMR… Dacă va fi un proiect în care să credem, vom intra şi la guvernare, acum nu putem în condiţiile acestea”, a afirmat Ponta.

Mihai Tudose a mai explicat că dacă Pro România va alege în final să susţină candidatul PSD, atunci se va răzvrăti din nou împotriva conducerii partidului din care face parte.

„Eu la Brăila am luat peste 20% pentru Pro România la alegeri. Am fost acolo wekendul trecut: orice discuţie despre asociere cu Dăncila şi ai ei ar însemna disoluţia, dispariţia Pro România. Am plecat de la PSD nu doar din cauza lui Dragnea, PSD e cel care a considerat că Dăncila e cel mai bun produs al partidului pentru prezidentiale. Cu cine să te asociezi, cum să sprijini aşa ceva? Dacă asta va fi decizia partidului, voi fi din nou împotriva liniei partidului, dinăuntru sau dinafară”, a conchis Tudose.

