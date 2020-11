Toţi parlamentarii USR şi-au dat demisia. Barna cere plen reunit pentru abrogarea pensiilor speciale

”După cum ştiţi, timp de patru ani de zile, USR a solicitat în Parlamentul României eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor şi eliminarea pensiilor speciale, le-am cerut şi pentru aleşii locali. Timp de patru ani de zile, proiectul PLX 282/2017, unul din primele proiecte ale USR în Parlament, care viza exact acest lucru, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, a fost blocat şi ţinut în sertarele Parlamentului, în sertarele Camerei Deputaţilor tocmai pentru că vechea clasă politică nu-şi dorea în niciun chip ca acest deziderat de morală pentru societate să se realizeze”, a afirmat liderul USR.



El a precizat că parlamentarii USR vor demisiona pentru a nu beneficia de pensiile speciale.



"În această dimineaţă grupurile reunite ale USR din Senat şi Camera Deputaţilor au decis cu unanimitatea colegilor prezenţi să ne înaintăm demisiile începând cu ultima zi a actualei legislaturi tocmai pentru a arăta foarte clar că ceea ce USR susţine şi ceea ce USR promite şi propune României este urmat şi de fapte concrete. În această dimineaţă am decis să ne asumăm că nu doar că nu vom beneficia niciunul dintre noi de pensii speciale din această legislatură, dar în egală măsură este un obiectiv şi o condiţie pentru următoarea guvernare şi pentru următoarea participare a USR-PLUS la guvernare abrogarea prevederilor privind pensiile speciale. Este un angajament de guvernare pe care îl vom respecta şi pe care îl vom pune pe masă oricărei negocieri privind o viitoare guvernare”, a transmis Dan Barna.



El a acuzat vechea clasă politică de faptul că a boicotat decizia care ar fi transformat iniţiativa “Fără penali în funcţii publice” într-un referendum la alegerile din 6 decembrie.



"Este o decizie, am spus, luată în unanimitatea colegilor participanţi la şedinţă şi în felul acesta ne asigurăm că niciunul dintre noi nu va primi pensii speciale şi spun asta pentru că acum o săptămână şi jumătate am avut din nou dovada ipocriziei şi limbajulului dublu, dar ceea ce a însemnat fără penali în funcţii publice, după ce patru ani de zile şi USR a susţinut în Parlament necesitatea curăţirii clasei politice, după ce în ultimii doi ani am luptat la iniţiativa Fără penali să devină realitate în momentul în care a fost momentul votului în Senat vechea clasă politică şi PSD, şi PNL alături au boicotat decizia care ar fi trimis iniţiativa fără penal la referendum pe 6 decembrie împreună cu alegerile”, a explicat liderul USR.



El a cerut liderilor PSD şi PNL convocarea unui Birou Permanent pentru eliminarea pensiilor speciale.



"Astăzi este un moment similar. Am văzut şi pe domnul Ciolacu, am văzut şi liderii PNL spunând că susţin eliminarea pensiilor speciale. Excelent, este un moment perfect să dovedească că retorica parlamentară poate fi urmată de fapte reale. Domnule Ciolacu, domnilor lideri PNL, haideţi să facem astăzi, am şi solicitat, colegii mei au depus deja cererea la preşedinţii Camerei şi Senatului, haideţi să facem astăzi un Birou Permanent Reunit, mâine să avem un plen comun şi să adoptăm legea privind eliminarea pensiilor speciale. Mâine putem închide acest acest subiect ruşinos pentru parlamentarismul românesc, abrogăm legislaţia privind regulamentul privind pensiile speciale astfel încât să puteţi cu adevărat să vă urmaţi declaraţiile, să le urmaţi şi de fapte concrete”, a declarat Barna.



El a cerut şi parlamentarilor de la alte partide să demisioneze pentru a nu beneficia de pensii speciale.



"Grupul USR este aici cu demisiile în mână şi ne vom aşeza la coadă acolo la Camera Deputaţilor şi colegii mei la Senat în minutele următoare pentru a renunţa la pensii speciale. Cer acelaşi lucru şi de la celelalte partide astfel încât să nu mai existe niciun nici o îndoială că ceea ce se declară cu emfază la microfoane nu este decît retorică politică, haideţi să venim şi cu faptele, USR aduce astăzi nişte fapte. Suntem convinşi că aceasta va fi şi guvernarea de după 6 decembrie”, a precizat liderul USR.

A început sarabanda demisiilor în Parlament pe final de mandat. În plină campanie electorală, liderii politici vor să arate electoratului că renunţă la pensiile speciale. USR pregătise o lovitură de imagine, stricată însă de PSD.