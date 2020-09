Topul averilor. Cine sunt cei mai bogaţi candidaţi la primăriile din Capitală

La mijlocul campaniei electorale pentru alegerile locale, „Adevărul” a răscolit declaraţiile de avere depuse de toţi candidaţii care se luptă pentru Primăria Generală şi pentru primăriile de sector. Azi vă prezentăm candidaţii bogaţi şi foarte bogaţi care vor să conducă oraşul. Să lăsăm cifrele să vorbească.

Gabriela Firea - terenuri şi bijuterii

Candidatul PSD la Primăria Capitalei este unul dintre cei mai avuţi candidaţi înscrişi în cursa pentru Bucureşti. Împreună cu soţul său, primarul oraşului Voluntari Florentin Pandele, Firea deţine patru terenuri, toate în judeţul Ilfov, paradisul afacerilor imobiliare. Dintre acestea, cel mai mare este o moştenire din 1991 care însumează 60.000 de metri pătraţi, arată declaraţia de avere consultată de Adevărul. Cei doi soţi au mai avut un teren în Voluntari, pe care l-au vândut anul acesta contra sumei de aproximativ 41.000 de euro. Cuplul din Voluntari mai are o casă de 240 de mp în Ilfov şi un autoturism marca Mercedes Benz.

La capitolul bunuri, Gabriela Firea deţine bijuterii din platină, aur alb şi galben, ceasuri vechi, inele, lănţişoare, brăţări, cercei în valoare totală de 130.000 de euro. Totodată, potrivit declaraţiei de avere, edilul mai are în posesie tablouri şi alte obiecte de artă în valoare de 110.000 de euro. Actualul edil al Capitalei mai deţine împreună cu soţul ei patru conturi bancare care însumează 7.100 de euro.

Cât despre venituri, declaraţia de avere arată că Gabriela Firea primeşte anual din salariul de primar suma de 181.000 de lei (37.200 euro), adică 15.000 de lei pe lună (3.100 euro). La această sumă se mai adaugă şi salariul de primar al lui Florentin Pandele, care în 2019 a primit 118.600 de lei (24.400 de euro), deci 9.900 de lei pe lună (2.000 de euro).

Călin Popescu Tăriceanu - 6 case, 6 maşini

Candidatul ALDE pentru Primăria Capitalei are câte o maşină pentru fiecare dintre cele şase locuinţe pe care le deţine. Mare iubitor de cai putere, Tăriceanu conduce un Porsche fabricat în 1990, dar şi o motocicletă Triumph. Liderul ALDE deţine două terenuri, ambele în Snagov, precum şi cinci apartamente (dintre care trei din donaţii) în Bucureşti şi Constanţa, plus o casă de vacanţă în Snagov.

Tăriceanu mai deţine bijuterii şi ceasuri „aparţinând soţiei” în valoare de 60.000 de euro şi 15 conturi bancare care însumează aproape 620.000 de euro. Acesta mai deţine acţiuni la mai multe societăţi precum Banca Transilvania, BRD sau Transgaz şi are de recuperat împrumuturi totale de peste 40.000 de euro.



La capitolul venituri, liderul ALDE a beneficiat în ultimul an de salariul de preşedinte al Senatului, funcţie la care a renunţat în toamna anului trecut, care i-a adus anual peste 150.000 de lei (30.000 de euro): 13.000 de lei pe lună (2.700 de euro). La acestea se mai adaugă venituri din dividende care i-au adus în conturile lui Tăriceanu nu mai puţin de 220.000 de euro, precum şi vânzări de acţiuni de 51.000 de euro.

Traian Băsescu a investit în titluri de stat

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu, deşi a lucrat toată viaţa la stat, se numără printre cei mai înstăriţi politicieni. Traian Băsescu a trecut în declaraţia de avere două terenuri agricole în Bucureşti, ambele închiriate de la Primăria Capitalei, precum şi un apartament de 250 de mp cumpărat în 2003 alături de soţia sa, Maria Băsescu. La acestea se mai adaugă două autoturisme, un Ford B-Max respectiv o Dacia Duster.

În privinţa bijuteriilor, chiar dacă nu se apropie de Gabriela Firea, care are o colecţie de aproape un sfert de milion de euro, ceasurile şi tablourile fostului preşedinte însumează 171.000 de euro. Totodată, în privinţa conturilor bancare, Traian Băsescu a strâns împreună cu soţia aproximativ 250.000 de euro.

Adevărata avere a fostului preşedinte se regăseşte în hârtii, întrucât aceste deţine mai multe titluri de stat care în total valorează 444.000 de euro. Din calitatea de fost preşedinte, Traian Băsescu mai primeşte şi o pensie specială de 200.000 de lei (41.600 de euro), adică peste 16.500 de lei pe lună (3.400 de euro). Tot la capitolul venituri, candidatul PMP pentru Capitală a primit până acum, din salariul de europarlamentar 41.500 de euro, în timp ce fotoliul de senator i-a adus, până în mai 2019, 12.500 de euro (1.200 de euro pe lună). La acestea se mai adaugă cupoane din titlurile de stat şi dividente care însumează în conturile sale şi ale soţiei aproximativ 16.500 de euro. De asemenea, fostul preşedinte mai beneficiază de o pensie normală care i-a adus în ultimul an fiscal aproape 13.000 de euro, de aproape zece ori mai mult decât pensia soţiei de 1.350 de euro. Practic, Maria Băsescu, casnică o viaţă-ntreagă, primeşte o pensie minimă - 700 de lei lunar.

Ioan Sîrbu - generalul unei armate de bani

Candidatul Alianţei Pro Bucureşti 2020, generalul Ioan Sîrbu, e putred de bogat. Deţine patru terenuri: două în Gorj, unul în Buşteni şi unul în Bucureşti, trei dintre acestea având suprafeţe cuprinse între 1.400-2.000 mp. Acesta mai are o casă de locuit în Bucureşti, o casă de vacanţă în Buşteni şi o casă moştenită de la părinţi în Gorj.

În privinţa bunurilor, Ioan Sîrbu deţine bijuterii şi ceasuri de 22.000 de euro, precum şi tablouri evaluate la 9.000 de euro. Anul trecut, acesta a vândut un apartament care i-a adus 80.000 de euro. Împreună cu soţia, generalul îşi ţine cea mai mare parte a banilor în cele 14 conturi la diferite bănci, care însumează peste 260.000 de euro. Din cele 14 se remarcă un cont în care se regăseşte un dar de botez în valoare de 62.000 de euro pentru fiica sa. În acelaşi an, candidatul lui Ponta a mai deschis un cont pentru fiică, în care azi se regăsesc aproape 11.000 de euro.

La categoria venituri, Ioan Sîrbu are mai multe surse care-i alimentează conturile. Astfel, acesta primeşte o pensie militară de la MAPN care anual îi aduce peste 160.000 de lei (33.000 de euro), adică peste 13.000 de lei pe lună (2.700 euro). Generalul are şi un salariu anual de 23.000 de euro (1.900 de euro pe lună) de la UMF „Carol Davila”, 230.000 de euro (19.000 de euro pe lună) de la cabinetul său medical unde prestează servicii de medicină dentară şi 16.000 de euro (1.300 de euro pe lună) de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică.

La veniturile generalului se adaugă şi cele ale soţiei, care primeşte anual un salariu de 7.300 de euro (600 de euro pe lună) de la Universitatea Titu Maiorescu, precum şi un venit de peste 98.000 de euro din servicii de practici de insolvenţă, 10.500 de euro din administrarea Remin SA Baia Mare şi 900 de euro de la Casa de Arbitraj Internaţional.

Clotilde Armand - 12 terenuri

Candidata susţinută de USR-PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 1 are una din cele mai ample declaraţii de avere. Armand şi soţul acesteia Sergiu, Moroianu, au împreună 12 terenuri în România, două case de locuit (242 de metri pătraţi şi 300 de metri pătraţi) şi două apartamente în Bucureşti, precum şi două autoturisme. În conturi curente, Clotilde Armand are 140.000 de lei şi aproape 250.000 de euro. Mai mult, depozitele bancare ale acesteia sunt în valoare de peste 180.000 de euro şi are aproape 100.000 de euro în fonduri de pensii private. De asemenea Clotilde Armand deţine titluri de stat în custodia BCR de 75.000 de euro. În ceea ce priveşte indemnizaţia de europarlamentar, candidata USR-PLUS şi PNL la Sectorul 1 a primit 68.000 de euro anul trecut, însă a mai încasat în jur de 90.000 de euro ca PFA pentru activităţi de management, fără să precizeze domeniul de activitate.

Adina Alberts - tablouri de milioane de euro

Poate cea mai impresionantă avere la Sectorul 1 este cea a Adinei Alberts, candidatul Pro România. Soţia lui Viorel Cataramă deţine patru case şi apartamente, patru spaţii comerciale şi 25 de terenuri agricole şi forestiere. Alberts deţine 56 de tablouri cu valoarea care depăşeşte două milioane de euro, statui în valoare de peste 300.000 de euro, ceasuri de mână de peste 350.000 de euro şi bijuterii de peste 150.000 de euro. Candidata Pro România a primit aproape trei milioane de franci elveţieni prin vânzarea unui bun personal. În conturi are peste 150.000 de lei, 1.100.000 de franci elveţieni, 150.000 de euro şi peste 100.000 de dolari. La capitolul datorii, Alberts are un credit de 1,3 milioane franci elveţieni scadent în 2028 şi un contract de leasing în valoare de 70.000 de euro care expiră în 2023.

Dan Cristian Popescu ascunde casa de la Hollywood

Candidatul PSD la Primăria Sectorului 2, trecut pe la PNL, deţine cinci terenuri în Frumuşani şi Fundulea, localităţi aflate la jumătate de oră de Bucureşti. Totodată, acesta deţine numai în Bucureşti 5 apartamente, o casă de locuit şi 25% dintr-un spaţiu comercial. În afară de acestea, candidatul PSD mai are alte două case de vacanţă, fără a preciza unde sunt situate. În 2016, când era parlamentar PNL, Dan Cristian Popescu a trecut în declaraţia de avere o casă de vacanţă la Hollywood, de aproximativ 170 de mp, cumpărată în 2008. În declaraţia depusă acum, apare aceeaşi casă de vacanţă, însă candidatul PSD "a uitat" să menţioneze că e la Hollywood.

DC Popescu conduce un Lexus din 2016. Acesta este în schimb un fan al bijuteriilor, colecţia acestuia având o valoare estimată de 155.000 de euro. Pe lângă acestea, candidatul PSD mai are ceasuri de 55.000 de euro şi obiecte de artă de 40.000 de euro.

Cea mai mare parte a averii acestuia se regăseşte în conturile şi depozitele bancare, unde are peste un milion de euro, la care se adaugă încă un milion jumătate de euro (1.585.000 euro) sub formă de fonduri de investiţii. Pe lângă aceste sume, DC Popescu mai are de recuperat 2.460.000 euro, pe care i-a împrumutat în nume personal la „diverse cunoştinţe”.

Robert Negoiţă - bogat şi datornic

Primarul Sectorului 3 are 27 de terenuri, dintre care 14 sunt arabile, iar 10 sunt în categoria intravilan. Negoiţă are patru case de locuit, trei spaţii de parcare în construcţie, de 9.400, 7.200 şi 426 de metri pătraţi, plus un spaţiu de producţie de 1.000 de metri pătraţi. Părţile sociale ale lui Negoiţă de la două firme se ridică la aproximativ 53 de milioane de lei (aproximativ 11 milioane de euro). Pe de altă parte, Negoiţă poate fi considerat şi cel mai datornic candidat. Cea mai mare datorie este cea către ANAF, de circa 51 de milioane de euro, după ce a construit apartamente în Bucureşti, le-a vândut, însă nu a plătit dările la stat. Candidatul ProRomânia mai are peste două milioane de euro către propria firmă, un milion de euro către Banca Transilvania, unde are un credit, dar şi aproape 700.000 de lei către primăria generală condusă de Gabriela Firea, naşa de botez a fiului său.

Vanghelie a împrumutat 1 milion de euro

Fost primar al Sectorul 5 timp de 15 ani, Marian Vanghelie candidează pentru un nou mandat din partea PSDI (Partidul Social Democrat Independent). Vanghelie deţine două apartamente în Bucureşti, un autoturism, dar şi ceasuri şi bijuterii în valoare de 150.000 de euro. Vanghelie a împrumutat nu mai puţin de un milion de euro: 1,7 milioane lei unei rude şi 3,5 milioane lei către propria sa firma Bucureşti SA. Surprinzător e faptul că Vanghelie nu a avut niciun venit declarat pentru 2019 şi nu are niciun cont bancar. Aşadar, trăieşte din ce a pus la saltea.

Piedone se plimbă cu maşini de colecţie

Cristian Popescu Piedone a condus Sectorul 4 până la tragedia de la Colectiv. Acum candidează la Sectorul 5 din partea PPUSL, partidul dirijat din umbră de Dan Voiculescu. Piedone deţine o casă în Bucureşti, patru terenuri în Bragadiru (judeţul Ilfov) şi cinci maşini de colecţie: un Mercedes din 1966, un Oldmobil din 1959 şi trei Cadillacuri din 1968, 1973 şi 1974. În conturi Piedone are 50.000 de euro, iar anul trecut a câştigat aproape 100.000 de lei de la o firmă particulară.

Florea - bani în bijuterii

Primarul Sectorului 5 Daniel Florea (PSD) deţine un teren agricol la Călimăneşti, două apartamente în Bucureşti şi două autoturisme, dintre care un Audi Q7 cumpărat în 2018. El mai are ceasuri şi bijuterii în valoare de 70.000 de euro şi depozite bancare în valoare de 55.000 de lei. În 2019, a avut venituri anuale de 160.000 de lei din funcţia de primar.

Băcanu a investit în imobiliare

Cristian Băcanu, candidatul PNL tot la Sectorul 5, are împreună cu soţia o casă în Otopeni de 144 mp şi două apartamente în Bucureşti. De asemenea, în declaraţia de avere găsim şi trei autoturisme. În conturile sale are 44.000 de euro şi 36.000 de lei. În ceea ce priveşte veniturile, Cristian Băcanu a primit anul trecut 285.000 de lei în urma serviciilor prestate ca avocat şi 14.000 de la Ministerul Justiţiei, unde este secretar de stat.

Gabriel Mutu poartă ceasuri scumpe

Primarul în funcţie de la Sectorul 6, candidat pentru un nou mandat din partea PSD, iese în evidenţă prin colecţia sa de ceasuri de peste 150.000 de euro, bijuterii în valoare de 22.000 de euro şi tablouri de 15.000 de lei. Coproprietar al unui apartament în Bucureşti, dar şi a unui spaţiu comercial, Mutu deţine numerar 765.000 de lei şi 30.000 de euro, iar pe carduri sau în conturi 68.000 de euro şi 24.000 de lei. Pe lângă leafa de primar (164.000 de lei pe an), Mutu a încasat 85.000 de lei în urma închirierii spaţiului comercial şi dividende în valoare de 325.000 de lei.