Theodor Paleologu: PSD trebuie ţinut în carantină, eu propun un pact anti-PSD ca un „cordon sanitar”

„PSD trebuie să-şi pună problema dacă vrea să mai existe ca partid. E o chestiune de to be or not to be. Eu cred că i se aplică deja prevederile din Legea partidelor politice privind desfiinţarea. Deci să-şi bage minţile în cap, să vadă lucrurile aşa cum sunt, ce au făcut în ultimii ani şi dacă vor să dispară ca partid”, afirmă Paleologu în interviu.



Theodor Paleologu precizează că este necesar ca Viorica Dăncilă să plece cât mai repede din fruntea Guvernului, după care să fie instalat un guvern de tranziţie, care să organizeze alegeri parlamentare anticipate.



El afirmă că situaţia în ţară este „explozivă”, iar Viorica Dăncilă nu este nicidecum o persoană neconflictuală, ci dihonia în persoană. „Nu se poate continua cu Viorica Dăncilă în fruntea Guvernului, pentru că această persoană va arunca România în aer. Este o piromană. Va incendia România. Cu aerul ei de vestală neprihănită îmbrăcată mereu în alb, ea este de fapt principalul agent al discordiei”, afirmă Paleologu.



Theodor Paleologu vorbeşte, în interviu, despre campania electorală, despre contracandidaţii săi, despre vizitele pe care vrea să le facă în diaspora şi despre responsabilitatea ambasadorilor în organizarea alegerilor, astfel încât românii din afara graniţelor să poată vota.



De asemenea, Paleologu îşi prezintă principalele proiecte, între care educaţia are un rol important. „Sunt adeptul competiţiei, al diversităţii şi mai cu seamă un adversar, un duşman implacabil al imposturii academice. Dacă o instituţie a acordat doctorate plagiate, acea instituţie trebuie desfiinţată”, spune Theodor Paleologu, care menţionează chiar prima instituţie de învăţământ superior care ar trebui desfiinţată. „Trebuie curăţat puroiul din universităţile româneşti”, subliniază acesta.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: